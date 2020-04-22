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【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身

娛樂 12:25 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

傳《十八年後的終極告白》江欣燕曾為前夫還債。

52歲江欣燕在TVB劇《十八年後的終極告白》中飾演阮麗瑾（黃智雯飾）的母親陳淑嫻，擁有家族生意和幸福美滿的家庭，擅長模仿惡搞的江欣燕，在搞笑表演一直佔一席位。

可是現實中的江欣燕，曾有過不愉快的婚姻，2013年，江欣燕與前夫吳積遜結束12年婚姻關係，外界盛傳江欣燕因難忍前夫花心，甚至要為他還賭債而決定「斬欖」。

江欣燕在劇中與林嘉華演夫妻。（《十八年後的終極告白》截圖）

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早年江欣燕曾表示，與拍拖10年的吳積遜結婚後，自己曾經過上一段糜爛生活，每天日夜顛倒，只顧飲酒、打牌玩樂。而前夫則一直被爆花心，甚至有酗酒和賭博的習慣，要江欣燕幫手償還。

澄清傳聞

2013年，江欣燕承認離婚，對於二人未能走下去的原因，江欣燕沒有多談。她亦為前夫洗白，力證沒有為對方還債，在她眼中，吳積遜是個好人，只是二人未能走下去，對於前夫有新戀情持開放態度。

江欣燕與前夫相戀22年。（東星圖片）

江欣燕早前接受TOPick訪問時表示，選擇讓自己快樂：「做人不可能像神仙般每刻都開心，當遇上不順心、激氣、有情緒時，要自己知道好快就過去；要學懂接受自己能力上有勝任與不勝任的事，要接受自己的生命是可以這樣行那樣走，讓自己彈性大些。」

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模仿形象百變

家境不俗的江欣燕，家族經營糖薑生意，據悉是薑界的龍頭公司，業務遍及歐洲。因此父母對江欣燕與妹妹江希文（本名江欣慈）的管教甚嚴，從少便讓她們就讀女校，甚至控制女兒的課外活動，斷絕江欣燕過早拍拖的機會。

現時江欣燕樂做孝順女。（江欣燕微博）

1985年，江欣燕參加「第4屆新秀歌唱大賽」，雖然未有獲獎，卻得TVB賞識簽約成旗下藝人。江欣燕在TVB亦展現自己的模仿天份，扮演已故「祥嫂」洪金梅和百變天后梅艷芳為肖為妙。

江欣燕在《歡樂今宵》中以外傭「Maria」一角發放笑彈，把外表塗黑，加上菲律賓調的廣東話，至今仍是扮演外傭的表表者。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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