【動物森友會】動森忠粉媽媽小兒麻痺病逝　兒子隔年登入信箱發現媽媽遺物淚崩

▲ 兒子在遊戲中發現母親生前遺愛。

近日任天堂新作的《集合啦！動物森友會》掀起熱潮，玩家能自由打造理想島嶼，可以連線與朋友交流，是在下班後、放假時可以隨時玩的輕鬆玩物。隨著森友會爆紅，有網民就發現一則15年前發生的感人故事。

有南韓網民於2005年時在網上撰寫日記，他提及自己在2003年購買了《動物之森》，最初與弟弟玩了一整個月，後來慢慢厭倦。她的媽媽患有小兒麻痺症，其後患上多發性硬化症，因此大多數時間都只能待在家中，出入也只能坐輪椅。

患病媽媽沉迷遊戲

網民於是教媽媽玩《動物之森》，沒想到媽媽很快就沉迷在遊戲世界裡，在虛擬世界裡打造自己理想生活，每天不斷收集化石、還清房貸，家人都取笑她過分投入，但她仍堅持每日遊玩。

不過，後來媽媽因病情惡化無法繼續遊玩，一年後更因病離世。在媽媽離世後，網民都忘記了森友會這遊戲，足足一年半沒有開過，直至有一日心血來潮，想看看媽媽到底打造了一個怎樣的小島。

我回到村莊，周圍長滿雜草，村民都很好奇我和媽媽為何消失無蹤。我一一回應後走到信箱前，卻看到這一幕。

信箱塞滿媽媽送的禮物

原來信箱裡塞滿了一堆禮物，全部都是媽媽寄過來送給他，每一封都寫著類似的說話：「想念你了。我想你會喜歡這份禮物的。最愛你的媽媽」。後來，網民才想通，原來媽媽如此努力打機，是在花時間收集禮物送給在遊戲中的他。

雖然我的經歷聽起來有點假，不過我的初衷是希望能抒發個人感受。在你還能盡孝時，請盡可能向你的父母展示出你對他們的愛吧！

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責任編輯：王明芳