【問責官員大換班】林鄭月娥問責班子改組涉5名局長　一文看清新官履歷

▲ 國務院任命5人出任局長。（經濟日報資料圖片）

特首特首林鄭月娥問責班子大換班，三司十三局當中四名局長離任；入境處處長曾國衞接掌政制及內地事務局，聶德權則調任公務員事務局。

特區政府班子最新人事調動：

民政事務局局長劉江華（離職）／勞福局副局長徐英偉（接任）

公務員事務局局長羅智光（離職）／政制及內地事務局局長聶德權（接任）

創新及科技局長楊偉雄（離職）／薛永恒（機電工程署署長）(接任)

財經事務及庫務局局長劉怡翔（離職）／許正宇（金發局行政總監）(接任)

政制及內地事務局局長聶德權（調職）／入境處處長曾國衞（接任）

聶德權現年55歲，1986年加入政務職系，曾在多個政策局及部門工作，包括社署署長﹑新聞處處長及食衞局常秘等。

曾國衞現年56歲，畢業於中大新聞及傳播學系，1987年任職助理入境事務主任，2012年曾晉升為入境事務處助理處長，兩年後晉升入境事務處副處長，2016年4月，時任入境處處長陳國基退休，曾國衞接任處長一職，原定今年9月退休。

43歲的許正宇則畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）榮譽學士與碩士，他曾為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等。

同樣43歲的徐英偉出身自民建聯，出任民政事務局政治助理接近9年，2017年起出任勞工及福利局副局長。

而薛永恒則於1984年加入政府任職助理機電工程師，於2007年12月晉升為政府機電工程師，並於2011年起出任機電工程署副署長，2017年任機電工程署署長。

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記者：陳曉瑩