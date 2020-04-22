【名店抗疫】LOEWE送前線醫護10萬個口罩　捐420萬港元支援弱勢兒童學習

▲ 西班牙奢侈品品牌LOEWE捐出10萬個口罩給前線醫護，並捐款50萬歐元（約420萬港元）支援弱勢兒童學習。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，不少名店都加入抗疫行列，紛紛捐出口罩予醫護人員，甚至將廠房改為生產口罩、酒精搓手液等防疫物資。西班牙奢侈品品牌LOEWE昨日（20日）宣布， 捐出10萬個口罩給前線醫護，並捐款50萬歐元（約420萬港元）開拓教育項目，支援弱勢兒童學習。

LOEWE於Instagram發布CEO Pascale Lepoivre及創意總監Jonathan Anderson發出的公開信，他們在開首寫道︰

在這個動蕩的時代，喜悅意味著對事物保持積極的看法。孩子是快樂的，也應該得到快樂。

開拓教育項目助弱勢兒童

受新冠肺炎影響，為了確保弱勢兒童有美好將來，今年5月至8月LOEWE專門店及loewe.com網站每售出一件Paula's Ibiza系列產品，品牌將捐出40歐元（約340港元），捐款將用於教育項目上。

▲ LOEWE將向西班牙紅十字會捐贈10萬個口罩。（相片來源︰IG @loewe）

LOEWE亦捐出50萬歐元（約420萬港元），與西班牙社會組織聯盟Plataforma de Infancia合作，該組織致力保護兒童和青少年權益，將於今年夏天在西班牙發起一系列減少不平等現象和輟學的教育計劃。

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工廠生產非外科手術口罩

此外，為應付新冠肺炎疫情，LOEWE將向西班牙紅十字會捐贈10萬個口罩，提供給前線醫護人員使用。LOEWE又表示，在其位於基達菲（Getafe）的工廠生產非外科手術口罩，分發給義工及LOEWE員工與其家人。

▲ LOEWE的工廠生產非外科手術口罩。（相片來源︰IG @loewe）

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奢侈品牌加入抗疫行列

除了LOEWE外，世界各地的奢侈品品牌都擔起社會責任，齊心抗疫。當中HERMES的香水廠轉為生產洗手液，Dior亦將香水廠改為生產酒精搓手液，送給醫院使用。最近，Dior又宣布將生產童裝的Baby Dior廠房改為生產口罩。

而Louis Vuitton將重開法國16間皮革工廠中的12間，為法國的養老院生產口罩，並將品牌位於法國Saint-FLorence、Saint-Donat等5個省份的工廠改為生產口罩。

Balenciaga及Saint Laurent所屬的集團Kering早前表示，向中國訂購300萬個口罩，送贈予法國衞生部門，再由當局分發給前線的醫護人員使用。

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責任編輯︰駱秀玲