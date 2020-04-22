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【疫境求生】前新聞主播轉做空少被炒送外賣　曾智華：捱得拼得

休閒 12:30 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

林子恒任空少被炒，改行轉送外賣。

假若我肥碌是老闆，經費容許的話，無論旗下有無需要，都會立即聯絡林子恒，提offer，再安排個有大機會晉升的職位俾佢。

若果你未知林子恒是誰，簡單，前新聞主播，之後轉職航空公司做空少，不幸遇上經濟急速滑坡，慘被裁掉。

如此際遇，相信大部分年輕打工仔必會意志沉鬱，唉聲歎氣，怨自己唔好彩。

林仔有無低沉過？可能短暫時間有。不過，好快「紮醒」，爬番起身面對現實。咬咬牙，先忘記自己昔日在幕前幾「風光」，再決定做個大丈夫，能屈能伸，搞掂生活唔好靠人先。

今時今日，遇上執笠、裁員、減薪大潮，邊會咁容易搵份工吖！

消極的，當然「唞」到機會出現再算囉！但積極的，必定馬死落地行，堅信天無絕人之路。

林子恒當然屬積極一族，換件汗衫、穿上短褲、腳踏波鞋，一於走去送外賣！

大學畢業、昔日主播送外賣？唔得咩？好出奇咩？正常時期，當然唔會如此。但如今乜環境呀？

真係講多無謂，一係唔做，一做就搏盡。

「限聚令」之下，幾乎人人唔出街，三餐點搞？自己煮？都得嘅，但煩囉！反正，間間餐館減價，點解唔幫襯外賣？

於是乎，市場突然湧現大量送外賣崗位，行得走得手腳敏捷的話，多多都請。

林子恒由失業到日賺四百五，足可自食其力。呢種捱得拼得，打甩門牙和血吞的精神，近年香港打工族非常罕見。

擁有如此心態，加上大學畢業，若我肥碌做老闆，必第一時間搶聘！

撰文 : 曾智華

正能量 曾智華 裁員

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