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【問責官員大換班】新任公務員事務局局長聶德權：維護公務員核心價值確保團隊政治中立

社會 12:17 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

聶德權調任為公務員事務局局長。（林宇翔攝）

特首特首林鄭月娥問責班子大換班，涉及5名局長。由政制及內地事務局局長調任為公務員事務局局長的聶德權表示，感謝國務院及特首的任命，上任後會以「以人為本、從心出發」的態度工作，將帶領公務員隊伍全力支持和配合行政長官施政，同心協力提供專業及優質的公共服務，，並為抗疫戰作出頁獻，以及致力維護公務員團隊的核心價值，確保團隊政治中立，堅守法治，盡忠職守。

聶德權說，自己於1986年加入公務員團隊，曾任食衞局常秘，其後加入問責班子，過去34年間充份感受到社會對公務員隊伍的期望，亦明白團隊是維持香港有效管治及穩定繁榮的中流砥柱。他續稱，未來亦會加強與各方溝通，了解及配合各部門的工作需要。

聶德權現年55歲，1986年加入政務職系，曾在多個政策局及部門工作，包括社署署長﹑新聞處處長﹑食衞局常秘等，他調任為公務員事務局局長前為政制及內地事務局局長。

【問責官員大換班】林鄭月娥問責班子改組涉5名局長　一文看清新官履歷

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記者：陳曉瑩

人事調動 聶德權 公務員事務局

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