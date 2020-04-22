【問責官員大換班】曾國衞視新任命為新挑戰　加強推廣政制憲法及基本法教育工作

▲ 曾國衞指會繼續加強推廣基本法的教育工作。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，曾國衞今日（22日）於記者會上指出感謝中央及行政長官的任命，認為新任命為最新挑戰。他提到多年於政府的行政管理經驗及與多部門的合作，相信可以勝任此工作，接下來會有幾個工作重點，包括幾個重要選舉，如今年的立法會換屆選舉及明年選舉委員會界別分組選舉，繼續會與選管會緊密合作，確保選舉以公開、公平、公正、誠實方法進行。

曾國衞表示未來會繼續加強推廣政制憲法及基本法的宣傳教育工作，令市民對基本法有更全面及更深的認識。他續指眼前工作為在疫情下振興經濟，因此會大力推廣大灣區的工作。

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曾國衞是首名紀律部隊出身的部門首長，掌管保安局以外的政策局，成為政制及內地事務局局長。曾國衞2016年出任入境處處長，原定今年9月退休，上月曾赴武漢接回滯留港人。當日被問到行動是否為晉升保安局局長「考牌」時，他回應稱：「半點都無諗過。」但一個月後，他便加入問責團隊。

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記者：郭家穎