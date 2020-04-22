【愛護動物】巿民熱心救鳥或好心做壞事　嘉道理農場：雛鳥或因離開父母喪命

▲ 現時正值本地雀鳥繁殖季節，常見離巢倒地或受傷，嘉道理農場教路面對倒地幼鳥可有4個應變方法。（相片：香港動物報）

早前香港動物報報導，日前有單車友在路經元朗牛潭尾時，發現一條紅頭蛇正準備攻擊年幼的貓頭鷹，出於愛心將其救起，並向愛護動物協會求助。事件引發爭議，有人認為這是善舉，也有人認為人類不應干預大自然。而普通巿民若見到幼鳥倒地，又應如何做才不會破壞生態？

▲ 日前有熱心巿民救起險被紅頭蛇襲擊的貓頭鷹幼鳥。（相片：香港動物報）

現時是本地雀鳥繁殖的季節，許多鳥BB出生，但卻經常因不同原因而離巢倒地或受傷，巿民撿拾幼鳥、向機構求助的次數大增。

現時接收及拯救雀鳥的有嘉道理農場、愛護動物協會及漁護署。嘉道理農場轄下的野生動物拯救中心在2019年拯救了1,465隻野生鳥類，接收原因包括雀鳥撞到硬物如玻璃、誤中老鼠膠、受貓隻襲擊等，其中頗常見的是人類誤撿雛鳥。

▲ 被救起的領角鴞親鳥和幼鳥。（相片：嘉道理農場）

巿民出於好心，見到幼鳥倒地便誤以為牠們需要救助，但原來這可能會導致幼鳥離開父母而慘死。嘉道理農場編製了「遇到年幼雀鳥怎麼辦？」的流程圖，希望巿民可以恰當的處理方式，增加幼鳥的生存機會。

▲ 「遇到年幼雀鳥怎麼辦？」流程圖。（圖片：嘉道理農場）

原來，除非見到雀鳥流血、受傷或生病，巿民都不應帶走雀鳥，亦毋須向機構求助。

如看到附近有鳥巢就放回鳥巢，如看不到鳥巢或有即時危險，就將牠們放到附近安全的地方，例如樹枝上，若無即時危險，讓牠們留在原位即可，因為很多時雀鳥父母其實仍在幼鳥附近並正照顧牠們。

▲ 白胸苦惡鳥幼鳥需跟隨父母學習尋找食物。（相片：嘉道理農場）

其中一個令人擔心被誤撿的例子是白胸苦惡鳥（Amaurornis phoenicurus）幼鳥，牠們在孵化後很快就可以四處走動，並跟隨父母學習如何尋找食物。而人工飼養白胸苦惡鳥幼鳥極為困難，因牠們需要父母保暖及教導如何進食，一旦離開父母身邊生存機率會大大降低。

▲ 白胸苦惡鳥幼鳥是其中一種常被誤撿的例子。（相片：嘉道理農場）

雀鳥嗅覺弱不會棄養

有巿民擔心觸碰幼鳥後，牠的母親會因有人類氣味而棄養。嘉道理農場指，這個傳言並無根據，因為雀鳥的嗅覺很弱，即使巿民將年幼雀鳥放回雀巢或其他安全地方，其父母並不會因此棄養。

▲ 野生幼鳥雖然可愛，但帶回飼養即屬違法。（相片：香港動物報）

然而，雀鳥對於干擾行為十分敏感。如果附近有捕獵者或人類，牠們有時會放棄鳥蛋或年幼子女。所以不論是否已經出手協助年幼雀鳥，巿民都要謹記保持足夠距離作出觀察。

此外，為預防禽流感，盡量避免接觸生病雀鳥或雀鳥排泄物，並在處理雀鳥後清潔雙手。

擅自飼養即屬違法

幼鳥不慎離開父母雖然可憐，但在香港，公眾擅自飼養本地野生雀鳥即屬違法。況且不少人工飼養的雀鳥都會變得依賴人類，剝奪牠們學習野外求生技巧的機會，因此無法適應自然生活而不能回歸野外。

根據「野生動物保護條例」（香港法例第170章），所有雀鳥、鳥巢和蛋在香港均受該法例保護。任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物。任何人取去、移走、損害、銷毀或故意干擾所有雀鳥及其巢或蛋，一經定罪，可罰款港幣10萬元及監禁1年。

如果遇到受傷或身陷險境的雀鳥，請聯絡愛護動物協會（熱線電話：2711 1000) 、漁護署（熱線電話：1823）或嘉道理農場動物保育部（電話：2483 7136、電郵：fauna@kfbg.org）。

記者：陸明敏