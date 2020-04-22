【疫境求生】歌手Yanny餐廳生意急跌3成　老闆娘學沖咖啡增值撐難關

▲ Super Girls成員之一的Yanny（陳穎欣）開設的東南亞餐廳，生意下跌了3成，但她表示會開源節流，增值自己度過難關。(湯炳強攝)

在新冠疫情下，餐飲業叫苦連天，5人女子組合Super Girls成員之一的Yanny（陳穎欣）開設的東南亞餐廳，生意下跌了3成。Yanny說除了推出外賣優惠外，她更自我增值學沖咖啡，希望多一門技能，更可待餐廳生意好轉時，可以為食客沖一杯靚咖啡。

Yanny去年中投資30萬元，於荔枝角開設東南亞餐廳圍威喂，開業未夠1年，生意原本已開始漸上軌道，但Yanny說疫情突然來臨，令生意受到不少影響。

跟其他餐廳一樣，Yanny說餐廳為增加營業額，會提供外賣優惠，希望吸引更多顧客光顧。

▲ 今個情人節的餐單，令人一看便發出會心微笑。(餐廳Facebook圖片)

餐廳發放正能量

另外，她亦希望食客食得開心，Yanny說：「餐廳首要宗旨是發放正能量，在疫情下，我們的設計團隊不時花盡心思設計一系列令人會心微笑的餐單，希望在疫情下能夠帶給食客歡笑。」

好似在對上一個情人節，便推出情人節一人餐，菜式名字特別，包括永遠一支公(豬雞牛舌各一串)、我都想有咖喱雞(青/紅咖喱配白飯)等等，十分搞笑。

現在餐廳的餐桌之間要有至少1.5米距離，Yanny說：「我們特別設計一些特色告示牌，字句比較輕鬆，希望大家不會感到緊張。」

▲ 由於桌檯要保持距離，檯上放上告示牌，字句輕鬆，為食客作出溫馨提示。(餐廳Facebook圖片)

餐廳員工也會給食客一些溫馨提示，她說：「如果員工見到有些食客正挑選飲品時，便會推介的鮮果系列，因用了很多新鮮生果打出來，充滿營養，有助增強抵抗力。」

堅持不會裁員

問到餐廳有沒有裁員，Yanny說並無此打算，「員工是餐廳的重要資產，寧願在其他地方開源節流，也不會裁員，希望跟員工一起共渡難關。」

▲ 圍威喂室內設計簡約，充滿空間感。(湯炳強攝)

現在Yanny一有時間便會落舖幫手，「午市時間比較忙，我會幫手包外賣、清潔餐檯、量度體溫等等，邊個位置需要我就去幫手做。」

另外，Yanny現在趁空餘時間，在餐廳學沖咖啡，拉花手勢更不錯，她自言自我增值的同時，待生意重上軌道時，她可沖杯靚咖啡給食客。

▲ 檳城福建蝦麵是餐廳人氣之選，入口惹味。(湯炳強攝)

記者：招美寶