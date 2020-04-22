【問責官員大換班】林鄭月娥：斬釘截鐵說任命與兩辦爭議無關　問責團隊用人唯才

▲ 林鄭月娥強調問責團隊都是用人唯才。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊。

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任命聶德權為公務員事務局局長、徐英偉為民政事務局局長、曾國衞為政制及內地事務局局長、許正宇為財經事務及庫務局局長和薛永恒為創新及科技局局長，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技局局長職務和曾國衞的入境事務處處長職務。

林鄭月娥指出官員任命需要，斬釘截鐵地說，是次的官員任命與兩辦近日新聞稿的爭議，沒有關係。她指出五年任期已過了一些，推出大小小700項的措施，過去一年因為修例事件引起社會動盪，面對經濟重創，百業蕭條，先後推出保就業、撐企業的措施，正構思重振經濟措施，希望可以帶領理子走出經濟困境。

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被問到當年競選時曾指出找班子比較困難，對比當時，今時今日比較容易，形容接觸官員時都是非常願意加入特區政府，面對香港的困局，以香港為家、有足夠經驗及抱負的人，都希望為香港出一分力，對他們迎難而上的精神，表示敬佩，而本屆任期的時間不多，認為5位局長需要加快工作。至於被問到撤回官員的準則，林鄭月娥則沒有正面交代。

她又指出近日有人挑戰中央機構或者代表中央政府的機構有沒有權發言，她強調是有權力的，又批評內務委員會的停擺，令很多香港政府很多政策受到阻礙，認為是立法會的事務應由立法會處理。

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記者：伍瑋瑋、莫稼浩