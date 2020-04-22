【美國疫情】被單運屍血水糞便遍地流　紐約運屍工親述恐怖實況慘遭解僱

▲ 被單運屍血水糞便遍地流，紐約運屍工親述恐怖實況慘遭解僱。

新冠肺炎疫情肆虐美國，當地確診數字逼近82萬，逾4.5萬人死亡。在重災區紐約，隨着死亡個案上升，對殯儀業造成龐大壓力。當地一名殮房臨時工日前分享真實工作情況，指由於屍袋不足需要重用，甚至改用被單運屍，屍水及排洩物滲出。雖然這份工作薪金可觀，但每日要處理大量遺體，讓他身心都受到煎熬。

被單包裹屍體 血水糞便遍地流

根據英國《每日郵報》報道，46歲的佛蘭普頓（Erik Frampton）本身和同性丈夫在紐約經營畫框店，但受疫情影響，店鋪被逼暫停營業，他迫於無奈下到一間機構擔任停屍間的臨時工，負責搬運遺體，時薪高達75美元（約581港元）。

雖然薪金可觀，但實際工作卻令佛蘭普頓身心都備受折磨。他表示，每日至少要處理50至80具遺體，由於死者數目不斷上升，加上醫療物資不足，屍袋不敷應用，需要以被單或質地較薄的袋子包裹屍體，部分屍袋更因重複使用而破爛不堪，導致搬運屍體時，大量血水和糞便流出，在地板留下一道道痕跡。

運屍工要將遺體運到冷凍貨櫃，由於屍袋外沒有身分標記，工人有時要打開屍袋，檢查死者手腕或腳腕上的標帶，以確認身份。部分死者口部更插著喉管，代表來不及拔走喉管就被包走。

佛蘭普頓表示，雖然工作時會穿上兩層保護衣，以及手套和兩個口罩，防止被液體濺到，但他內心仍承受極大壓力，每日回家後都不敢和伴侶有親密的接觸。

公開工作實況後遭解僱

他分享工作慘況後，於Facebook發文表示自己已被解僱。雖然面臨失業，但他和他的家人反而感到鬆一口氣，認為是一種解脫。

美國疫情遭嚴峻，死亡人數急升，以致殯儀館不勝負荷，早前一名男子疑在家染疫亡，由於殯儀館迫爆，處理遺體要等3日，其妻只能無奈伴屍一段時間，用冰塊防止丈夫屍身發臭。詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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