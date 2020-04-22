【殘忍虐畜】內地殘忍虐畜拍片變生意月入達4萬元　虐貓男：喜歡看貓痛苦樣子

▲ 內地殘忍虐畜拍片變生意，售賣虐畜影片月入可高達4萬元。

內地一名范姓男學生被揭發以剝皮、掏腸、火燒、電擊等殘忍的方式虐待貓咪，更在網上販賣虐貓短片。雖然范男被退學，但不少愛貓人士發現以殘忍的虐畜影片賺錢已形成「產業鏈」，一個月更可以賺高達4萬元。

靠虐貓月入4萬

本月初，一名來自山東理工大學的大四學生被揭發殘忍虐貓，兩個月內虐死超過80隻流浪貓，更在網上販賣虐貓短片，在微博引起網民熱烈討論。這名學生隨後來在微博道歉，卻被人發現他以另一個帳戶繼續虐貓。更可怕的是，這類的虐畜影片，已經在內地形成「產業鏈」。

山東《齊魯晚報》引述揭發范男虐貓的王姓愛貓女子，指事件曝光後，虐貓者仍繼續建立群組發佈售賣虐貓視頻。在微博上虐畜的內容大多會被網友立即舉報，但相似的名稱及頭像卻一直出現，甚至配有挑釁性質的文字，如 「我又回來了」、「我就喜歡看貓痛苦的樣子」等等。

▲ 范姓男學生電擊貓咪，並將整個過程放上網。（圖片來源：微博）

王女表示，部份人是因為家庭條件不佳，通過捉流浪貓、偷貓及領養貓等方式，殘忍虐待後拍成影片售賣賺錢：

很多人通過售賣虐貓視頻，一天能賺幾千塊錢，月入四五萬的也有。

另一名愛貓人士表示，虐貓者中不乏女生及學生：「一個宿舍出現一個這樣的人，很可能會帶動宿舍裡的其他人也參與進來。」

虐畜者：都是精心編好的劇本

《時代週報》接觸到拍攝虐畜影片的從業者，發現一些相對成熟的團隊有著明確的分工：有人負責在不同管道領養貓狗、有人負責創作及實施虐待劇本、亦有人專門從事影片推銷販賣，「最厲害的能賣到國外去」。

上百條影片價格低至只售40至50元，更有人提供直播虐畜服務，買家亦可給予指定要求。記者曾詢問如想在短時間內賺錢可以怎樣做，業者教他可以買下多達300GB的影片，再向外推廣銷售。300GB中包括700至800條虐畜影片，只售500元，另外亦有50元100多部「精品」影片：

都是精心編好的劇本，不喜歡的人能看到吐。

如果買家對觀看虐畜影片有心理變態質疑，賣家還會將此行為合理化，告訴他們有很多人也觀看同樣的影片，又指這些動物都是流浪貓狗，如果任由牠們在外還會咬人等等。

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責任編輯：熊詠思