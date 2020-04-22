【問責官員大換班】薛永恒掌管創新及科技局　未來做好香港創科發展

▲ 新任創新及科技局局長薛永恒指未來會推動創新科技，以推動香港經濟。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊。當中包括任命薛永恒為創新及科技局局長及徐英偉為民政事務局局長。

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薛永恒表示榮幸得到行政長官的提名，在未來時間與團隊做好香港創科發展，以推動香港經濟。他指出創科之橋是協作之橋，以自己過去30多年的工作，香港有很多人才，創新會帶來改變，尤其是人才之橋，過往一後時間有很多人才及心力如何加強人才培訓，也是未來工作的重點，促成未來的工作。

薛永恒於1984年加入政府任職助理機電工程師，於2007年12月晉升為政府機電工程師，並於2011年起出任機電工程署副署長，2017年任機電工程署署長。

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記者：郭詩詩