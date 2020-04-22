【消除口氣】長期戴口罩口腔有異味　中醫推介食療：口氣腥臭宜飲金銀花茶【附詳細製法】

▲ 若長期戴口罩發現口腔有腥臭味，中醫推介飲金銀花茶。

新冠肺炎疫情持續，長期戴口罩發現口腔有異味，可以怎樣消除？註冊中醫師馬琦傑教大家分辨口腔異味的4種證型，介紹相應食療及按摩穴位的方法，幫助大家消除口氣。

馬琦傑醫師在其facebook專頁講解口腔有異味的原因。他表示，佩戴口罩時嗅到難聞的口氣，有90%以上是緣於口腔問題，例如：爛牙、牙周病，甚至炎症；也有10%是口腔以外的問題，例如：鼻炎、腎肝衰竭。

若排除以上病症，也有機會是腸胃食積（食滯）的問題引起，例如：經常進食辛辣濃味的食物，容易引起胃熱上蒸，導致口氣變臭、口渴；常飲凍飲，會較易生痱滋，出現牙肉腫痛、便秘、小便偏黃、舌苔呈黃色等情況。

口腔有異味的4種證型

1. 熱結於肺、咽乾舌燥

症狀：

熱結於肺，口氣偏腥臭，伴有咽乾舌燥，但不喜歡喝水。

食療：金銀花茶

材料：金銀花 2錢、甘草 2錢、薄荷 1錢（後下）

做法：水滾後加入金銀花、甘草，煲5分鐘。然後加入薄荷，熄火焗2分鐘即可。

注意：蠶豆症（G6PD）人士忌用

按摩方法：

合谷、曲池，每個穴位逆時針按3至5分鐘，每日1至2次。

2. 心肝火旺、心煩易怒

症狀：

由於肝失疏泄、心火亢盛，情緒躁動。常見眼白較多紅筋、易怒、口腔乾苦。

食療：清肝茶

材料：桑葉 2錢、菊花 2錢、淡竹葉 2錢、薄荷 1錢(後下)

做法：水滾後加入桑葉、菊花、淡竹葉，煲5分鐘。然後加入薄荷，熄火焗2分鐘即可。

注意：蠶豆症（G6PD）人士忌用

按摩方法：

太沖、勞宮，每個穴位逆時針按3至5分鐘，每日1至2次。

3. 陰虛火旺、失眠羊咩屎

症狀：

陰虛火旺者常伴隨心煩失眠、口燥咽乾。口氣不至於太重，有潮熱盜汗、小便短黃、大便乾結（俗稱：羊咩屎）症狀。有時會出現口腔潰瘍（痱滋）情況，舌偏紅較乾。

食療：增液湯（只適合成人）

材料：杏仁 3錢、桔梗 3錢、玄參 5錢、生地 5錢、甘草 2錢、火麻仁 3錢

做法：將所有材料放入煲中，加入清水煲30分鐘即可。

按摩方法：

腎俞、大腸俞、三陰交，每個穴位順時針按3至5分鐘，每日1至2次。

4.胃熱熾盛、胃痛牙痛

症狀：

胃熱熾盛者，喜歡喝凍飲，常伴有胃痛、牙齦腫痛、口穢便秘等情況。

食療：清蒸豆腐

材料：豆腐

做法: 將豆腐放入鍋中蒸熟即可

按摩方法：

內庭、陰陵泉，每個穴位逆時針按3至5分鐘，每日1至2次。

注意事項

1.以上食療、按摩方法，除了增液湯，成人、兒童均適用。

2.對以上食材、藥材過敏者不宜服用。

3.穴位位置有皮損者不宜按摩。

4.症狀嚴重或複雜者，請先找中醫師面診，再安排合適的治療方案。

內容獲註冊中醫師馬琦傑授權轉載

更多有關長期戴口罩引起的問題及改善方法，請看：

【新冠肺炎】長期戴口罩頭痛作嘔嘴唇變乾 醫生講解不適成因及紓緩方法

【新冠肺炎】長期戴口罩致暗瘡+玫瑰痤瘡+濕疹加劇 中大醫院教面部護理護膚貼士

【新冠肺炎】長期戴口罩皮膚易敏感生暗瘡 中醫推介抗敏茶療重現白滑肌膚

【防疫食譜】長期戴口罩易生暗瘡 營養師教10分鐘煮小甜椒炒蝦球抗疫美肌【附製法】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：黃泳欣