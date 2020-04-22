【消除口氣】長期戴口罩口腔有異味 中醫推介食療：口氣腥臭宜飲金銀花茶【附詳細製法】
新冠肺炎疫情持續，長期戴口罩發現口腔有異味，可以怎樣消除？註冊中醫師馬琦傑教大家分辨口腔異味的4種證型，介紹相應食療及按摩穴位的方法，幫助大家消除口氣。
馬琦傑醫師在其facebook專頁講解口腔有異味的原因。他表示，佩戴口罩時嗅到難聞的口氣，有90%以上是緣於口腔問題，例如：爛牙、牙周病，甚至炎症；也有10%是口腔以外的問題，例如：鼻炎、腎肝衰竭。
若排除以上病症，也有機會是腸胃食積（食滯）的問題引起，例如：經常進食辛辣濃味的食物，容易引起胃熱上蒸，導致口氣變臭、口渴；常飲凍飲，會較易生痱滋，出現牙肉腫痛、便秘、小便偏黃、舌苔呈黃色等情況。
口腔有異味的4種證型
1. 熱結於肺、咽乾舌燥
症狀：
- 熱結於肺，口氣偏腥臭，伴有咽乾舌燥，但不喜歡喝水。
食療：金銀花茶
- 材料：金銀花 2錢、甘草 2錢、薄荷 1錢（後下）
- 做法：水滾後加入金銀花、甘草，煲5分鐘。然後加入薄荷，熄火焗2分鐘即可。
- 注意：蠶豆症（G6PD）人士忌用
按摩方法：
- 合谷、曲池，每個穴位逆時針按3至5分鐘，每日1至2次。
2. 心肝火旺、心煩易怒
症狀：
- 由於肝失疏泄、心火亢盛，情緒躁動。常見眼白較多紅筋、易怒、口腔乾苦。
食療：清肝茶
- 材料：桑葉 2錢、菊花 2錢、淡竹葉 2錢、薄荷 1錢(後下)
- 做法：水滾後加入桑葉、菊花、淡竹葉，煲5分鐘。然後加入薄荷，熄火焗2分鐘即可。
- 注意：蠶豆症（G6PD）人士忌用
按摩方法：
- 太沖、勞宮，每個穴位逆時針按3至5分鐘，每日1至2次。
3. 陰虛火旺、失眠羊咩屎
症狀：
- 陰虛火旺者常伴隨心煩失眠、口燥咽乾。口氣不至於太重，有潮熱盜汗、小便短黃、大便乾結（俗稱：羊咩屎）症狀。有時會出現口腔潰瘍（痱滋）情況，舌偏紅較乾。
食療：增液湯（只適合成人）
- 材料：杏仁 3錢、桔梗 3錢、玄參 5錢、生地 5錢、甘草 2錢、火麻仁 3錢
- 做法：將所有材料放入煲中，加入清水煲30分鐘即可。
按摩方法：
- 腎俞、大腸俞、三陰交，每個穴位順時針按3至5分鐘，每日1至2次。
4.胃熱熾盛、胃痛牙痛
症狀：
- 胃熱熾盛者，喜歡喝凍飲，常伴有胃痛、牙齦腫痛、口穢便秘等情況。
食療：清蒸豆腐
- 材料：豆腐
- 做法: 將豆腐放入鍋中蒸熟即可
按摩方法：
- 內庭、陰陵泉，每個穴位逆時針按3至5分鐘，每日1至2次。
注意事項
1.以上食療、按摩方法，除了增液湯，成人、兒童均適用。
2.對以上食材、藥材過敏者不宜服用。
3.穴位位置有皮損者不宜按摩。
4.症狀嚴重或複雜者，請先找中醫師面診，再安排合適的治療方案。
內容獲註冊中醫師馬琦傑授權轉載
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責任編輯：黃泳欣