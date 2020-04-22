【買餸自己煮】疫情下半島嘉麟樓公開菜譜　大廚教路自製醬汁叉燒

▲ 半島嘉麟樓公開製作醬汁叉燒的菜譜。

因疫情關係，大家留家抗疫，變相多了時間下廚。半島酒店星搜羅各分店廚師設計的美味菜譜，實行大公開，讓眾人足不出戶也能做出大師級手勢。當中的醬汁叉燒更是由香港米芝蓮星級餐廳嘉麟樓醬汁叉燒的招牌菜「果木煙燻匈牙利鬈毛豬叉燒」改制而成，大家在家不妨一試。

醬汁叉燒

材料：

梅花肉600克

醃料：

‧磨豉醬 - 25克

‧南乳 - 20克

‧海鮮醬 - 10克

‧芝麻醬 - 5克

‧玫瑰露酒 - 35毫升

‧鹽 - 20克

‧糖 - 500克

‧麥芽糖或蜂蜜

做法：

‧將梅花肉切成1厘米厚、4厘米闊和15厘米長的肉條。

‧將梅花肉條浸在冷水中6至8小時（每2至3小時換水一次）以添食味。

‧將梅花肉條冷凍約4小時。

‧加入全部醃料將梅花肉條醃20分鐘。

‧預熱焗爐後，將梅花肉條用160度焗18分鐘。

‧在梅花肉條上抹上麥芽糖或蜂蜜後，再焗10分鐘即成。

另一道口水雞，則來自東京半島的起鳳台，也是當地品嘗精緻粵菜的不二之選。這菜譜是迎接夏日的開胃之選，可供4人享用。

口水雞

▲ 東京起鳯台廚師教路的口水雞，在家的你不妨試弄。（相片提供︰半島酒店）

材料，供4人享用

‧全雞一隻1/1.2 千克

‧切片鮮薑50克、蔥50克、芫茜10克

將以下所有材料混合製成醬汁：

‧蒜50克切末、白砂糖70克、老抽150 克

‧中式黑醋120毫升、黑豆30克

‧豆板醬100克、麻油40毫升、四川辣油50毫升

‧川椒10克或可按個人口味增加份量、烤花生40克

做法︰

‧將薑片和蔥放進鍋中，加入2公升水煮沸。

‧放進已洗淨的全雞，煨45分鐘。

‧將鍋從火上移開，讓雞肉冷卻。

‧取出全雞，用小切刀將雞肉和骨頭分開後，切成小塊。

‧將雞肉放在湯盤或碗中，澆上大量醬汁，並用鮮芫茜葉裝飾。

撰文︰司徒家傑