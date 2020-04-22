  • 21°C
香港時間 : 2020422日 (三) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Francfranc全新《小木偶》系列家品　4月23日起全線發售

休閒 13:07 2020/04/22

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

Francfranc新推出的《小木偶》系列的精品共24款，將於4月23日公開發售。（圖片Francfranc提供）

迪士尼系列的精品經常推陳出新，仍然深受粉絲喜愛。這次香港Francfranc為經典卡通《小木偶》的粉絲準備了一系列的家品、隨身小物、擺設等，方便粉絲們打造夢幻又時尚的家居。

是次Disney《小木偶》系列的精品共24款，當中包括淋浴、餐桌用品，小儲物袋或文具等等，多款可愛小物除了小木偶之外，更有其好朋友貓咪 Figaro、小金魚 Cleo、鯨魚王Monstro等角色，總有一款合你心意。

（圖片Francfranc提供）

Pinocchio Multi Pouch（左一）
此多用途儲物袋的外形十分精緻，設計為以Figaro在偷看金魚缸中的Cleo，充滿少女心，此款預計在5月中發售。（$260）

Pinocchio Fragrance Gel（左二）
立體的Figaro正在偷看魚缸中的Cleo，而魚缸造型的小樽，其實是放有LED燈的香薰啫喱，夜晚看特別浪漫。（$270）

Pinocchio Pouch　Monstro（右二）
鯨魚造型的小儲物袋，其實暗藏玄機。鯨魚嘴上有一個金色的小木偶吊飾，意指小木偶被Monstro吞下的一幕，別具心思。

Pinocchio Cleo Tumbler（右一）
此款杯子特別適合喜愛簡約風格的朋友，燙金圖案為Cleo在金魚缸中暢泳，設計精緻吸引（$90）。另外亦可配上同款的攪拌棒Pinocchio Cleo ＆Figaro Muddler（$70），攪拌時Cleo就像在杯中暢泳。

（圖片Francfranc提供）

（圖片Francfranc提供）

Pinocchio Mug ＆ Cup Cover Bird Cage（$200）
別看它只是一個普通杯子，其實除了重現小木偶被困在鳥籠中的場景，一抽起杯蓋，即可拯救出困在籠中的小木偶，相當特別。此款將於6月中開始發售。

（圖片Francfranc提供）

Pinocchio Round Mini Plate Blue（$50）
碟子系列一套４款，每個碟上都印有《小木偶》動畫內的不同場景，藍、粉、黃等花色對比強烈。喜愛收藏的朋友不妨直接購入一整套，甚具收藏價值。

（圖片Francfranc提供）

Pinocchio Bath Fizzies Set Figaro（$100）
浴室是放鬆的好地方，配上包裝可愛的小物更加令人感到快樂。內附3個粉色的沐浴球，帶清新花香味，另外亦有柑橘香氣可供選擇。

記者：吳霆俊

相關文章

【Home Office必備】韓國製網上教學神器　紙上手寫內容可投射至影片
10:40 2020/04/17
【Home Office必備】韓國製網上教學神器　紙上手寫內容可投射至影片
LV設計師再度聯乘IKEA推家品系列　粉絲必搶玩味收據地毯【內附詳情】
14:39 2019/10/04
LV設計師再度聯乘IKEA推家品系列　粉絲必搶玩味收據地毯【內附詳情】
爸媽必備嬰孩防疫用品推介　LED紫外線萬用消毒棒
19:11 2020/04/09
爸媽必備嬰孩防疫用品推介　LED紫外線萬用消毒棒
Francfranc Disney 家品 卡通動漫 家居

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
09:55 2020/04/21
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
10:34 2020/04/21
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港
16:34 2020/04/21
【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港