Francfranc全新《小木偶》系列家品　4月23日起全線發售

▲ Francfranc新推出的《小木偶》系列的精品共24款，將於4月23日公開發售。（圖片Francfranc提供）

迪士尼系列的精品經常推陳出新，仍然深受粉絲喜愛。這次香港Francfranc為經典卡通《小木偶》的粉絲準備了一系列的家品、隨身小物、擺設等，方便粉絲們打造夢幻又時尚的家居。

是次Disney《小木偶》系列的精品共24款，當中包括淋浴、餐桌用品，小儲物袋或文具等等，多款可愛小物除了小木偶之外，更有其好朋友貓咪 Figaro、小金魚 Cleo、鯨魚王Monstro等角色，總有一款合你心意。

▲ （圖片Francfranc提供）

Pinocchio Multi Pouch（左一）

此多用途儲物袋的外形十分精緻，設計為以Figaro在偷看金魚缸中的Cleo，充滿少女心，此款預計在5月中發售。（$260）

Pinocchio Fragrance Gel（左二）

立體的Figaro正在偷看魚缸中的Cleo，而魚缸造型的小樽，其實是放有LED燈的香薰啫喱，夜晚看特別浪漫。（$270）

Pinocchio Pouch Monstro（右二）

鯨魚造型的小儲物袋，其實暗藏玄機。鯨魚嘴上有一個金色的小木偶吊飾，意指小木偶被Monstro吞下的一幕，別具心思。

Pinocchio Cleo Tumbler（右一）

此款杯子特別適合喜愛簡約風格的朋友，燙金圖案為Cleo在金魚缸中暢泳，設計精緻吸引（$90）。另外亦可配上同款的攪拌棒Pinocchio Cleo ＆Figaro Muddler（$70），攪拌時Cleo就像在杯中暢泳。

▲ （圖片Francfranc提供）

▲ （圖片Francfranc提供）

Pinocchio Mug ＆ Cup Cover Bird Cage（$200）

別看它只是一個普通杯子，其實除了重現小木偶被困在鳥籠中的場景，一抽起杯蓋，即可拯救出困在籠中的小木偶，相當特別。此款將於6月中開始發售。

▲ （圖片Francfranc提供）

Pinocchio Round Mini Plate Blue（$50）

碟子系列一套４款，每個碟上都印有《小木偶》動畫內的不同場景，藍、粉、黃等花色對比強烈。喜愛收藏的朋友不妨直接購入一整套，甚具收藏價值。

▲ （圖片Francfranc提供）

Pinocchio Bath Fizzies Set Figaro（$100）

浴室是放鬆的好地方，配上包裝可愛的小物更加令人感到快樂。內附3個粉色的沐浴球，帶清新花香味，另外亦有柑橘香氣可供選擇。

記者：吳霆俊