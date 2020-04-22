【問責官員大換班】聶德權平調至公務員事務局　林鄭月娥：不存在整頓公務員企圖

▲ 林鄭月娥表示今次主要官員的調動是帶領香港向前看。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，本屆政府到了一半時間，國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊。

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任命聶德權為公務員事務局局長、徐英偉為民政事務局局長、曾國衞為政制及內地事務局局長、許正宇為財經事務及庫務局局長和薛永恒為創新及科技局局長，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技局局長職務和曾國衞的入境事務處處長職務。

林鄭月娥率領5位新任局長見記者，她被問到為何沒有反修例官員需要為事件下台？她表示今次主要官員的調動是帶領香港向前看，現時有很多工作需要處理，至於將聶德權調任公務員事務局是否要整頓公務員，她指出每一位公務員對國情認知都有改善空間，是次的調職並不存在有企圖或整頓任務，又指聶德權是很有經驗的官員，可以帶領公務員同心同德，強調問責團隊是用人唯才。

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記者：伍瑋瑋、莫稼浩