【產前檢查】疫情下應否減少產檢次數　婦產科醫生提醒︰4個重要檢查應按時出席

▲ 婦產科專科醫生梁巧儀指，孕婦在疫情下亦應進行產前檢查，特別是一些重要檢查應按時出席。（iStock圖片）

在新冠肺炎疫情肆虐下，孕婦都格外小心，盡量避免不必要外出。有孕婦苦惱疫情持續，是否可以減少產檢次數，另一方面又擔心會否因此影響胎兒健康。婦產科專科醫生梁巧儀就分享疫情下產檢安排，讓孕媽媽早作準備。以下為梁巧儀醫生分享全文︰

疫情持續，懷孕媽媽難免擔心，但為保障母嬰健康，孕婦都應進行產前檢查。特別是一些重要檢查，孕婦都應按時出席。

1. 唐氏綜合症篩查（11-13周）

2. 結構性超聲波檢查（20-22周）

3. 妊娠糖尿病檢查（26-28周）

4. B型鏈球菌化驗測驗（35-37周）

其餘時間的產前檢查，如孕婦無任何不適，則可以與醫生商討減少檢查次數，如早孕期減至6星期一次，中孕期減至４星期一次，後孕期則應保持1至2星期一次。

孕婦應與醫生溝通，切勿自行減少覆診次數。孕婦亦應時常留意胎動，如有任何不適；如肚痛、出血等情況，必須盡快看醫生。

做好防護措施

孕婦外出到診所、母嬰健康院或醫院做產檢，應做好防護措施，正確佩戴外科口罩。孕婦應準時按預約時間到達，完成後盡快離開，避免長時間逗留。

離開時，最好先清潔雙手；回家後亦應盡快洗手、洗臉、沖涼、更換衣服。

文章獲梁巧儀醫生授權轉載

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