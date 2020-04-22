【齊心抗疫】滙豐捐出6000萬港元抗疫　夥拍慈善機構提供支援預期60萬人受惠

▲ 滙豐捐出6千萬港元抗疫，並夥拍四家長期合作的慈善機構，為社區提供抗疫支援，預期全港60萬人受惠。

新冠肺炎疫情持續，香港經濟受到影響，不少行業接近停擺。滙豐銀行宣布捐出6千萬港元抗疫，預計全港60萬人受惠，繼之前公佈多項支持個人和企業的措施後，將支援進一步推廣至社區，協助收入家庭、長者及弱勢社群。

由送物資到技能培訓 望協助60萬人

滙豐將與香港社會服務聯會（社聯）、惜食堂、香港紅十字會及聖雅各福群會合作，提供短、中、長期的支援，由食物、抗疫物資至未來技能培訓，將惠及本港60萬低收入家庭、長者及弱勢社群。

解決社區燃眉之急的例子包括派發6.5萬個食物包、透過學校網絡供應1.3萬個防疫用品包、提供兼職工作機會等；比較長遠的項目包括為4.3萬名來自低收入家庭的人士提供災難應變、急救及預防疫症的訓練。

香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝表示，滙豐是香港國際金融中心的重要部分，過去155年與香港一直並肩而行。「抗疫」是目前香港的當務之急，因此除了盡力協助客戶，亦會加強與慈善機構合作，透過多個項目照顧社區的需要：

香港一向經得起風浪，只要大家齊心抗疫，不但可以安然渡過，而且會比以往更強壯、更成功。

不申請僱員工資補貼計劃 讓其他人士受惠

針對新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，滙豐早前已經表明，暫緩全球裁減人手的計劃。作為香港最大私人機構僱主之一，滙豐本月初宣布不申請特區政府的僱員工資補貼計劃，讓相關資源得以更有效地利用、讓更多有需要的人士受惠。

自新型冠狀病毒於今年初爆發以來，滙豐亦推出多項紓緩措施，協助客戶解決資金周轉的問題。針對個人客戶推出全港首創的「支援貸款」、「還息不還本」安排，以及保險計劃的特別保障；至於商業客戶，滙豐措施亦涵蓋多個行業和不同規模企業，即時紓緩短期資金壓力，金額合共超過300億。

集團於3月公布在全球多個市場一系列支援措施，並捐出2千5百萬美元（約1.95億港元）抗疫專項捐款，支援全球在醫療和社區的所需。

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責任編輯：王俊賢

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