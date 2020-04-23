【2020母親節】母親節$300以下甜品推介　Lady M桂花蛋糕+仿真士多啤梨朱古力+紙巾蛋糕幾錢？

▲ 為大家推介性價比強的母親節甜品！

母親節快到了，女人天生有第二個專屬甜品的胃，不論作為女兒或作為母親的大家，挑選特色蛋糕或甜品與最愛的親人慶祝母親節，一定會甜上加甜。TOPick為大家精選了$300以下的甜品，賣相溫馨，價錢經濟。

當文歷餅店 by Dominique Ansel

士多啤梨軟心朱古力 HK$198／12粒

▲ （相片由當文歷餅店提供）

以創新甜品成名的當文歷餅店推出了紅桑子玫瑰蛋糕及士多啤梨軟心朱古力，當中的士多啤梨軟心朱古力外型宛如一顆新鮮士多啤梨，十分可愛。

這軟心朱古力以頂級 Valrhona 白朱古力及法國士多啤梨果蓉製作軟滑內餡，外層包上 Valrhona 士多啤梨朱古力，相信迷倒一眾士多啤梨迷！

大家可於 DangWenLi.com 預購或於4月24日起在海港城當文歷餅店 by Dominique Ansel 購買。

聖安娜餅屋

捲筒紙巾蛋糕 HK$68／半磅

最近爆紅的捲筒紙巾蛋糕可能是今年母親節最具意義的一款蛋糕！在疫情下渡過母親節，回想母親這段日子的付出，包括為家人到超市搶紙巾抗疫的經歷，感觸良多。

見到這卷「蛋糕」，不禁想起「1卷THX」、「2卷THX」的回憶，正好以這卷「紙巾」報答一下母親的辛勞。

▲ （圖片來源：聖安娜餅屋）

Lady M

桂花千層蛋糕 HK$75／件

▲ （圖片由Lady M提供）

Lady M 將推出新口味「桂花千層蛋糕」，主打桂花的芳香，正好配搭母親清雅的形象。桂花千層蛋糕以超過 20 層的手工透薄班戟製成，每層均勻地鋪上桂花忌廉，蛋糕面層是晶瑩的桂花啫喱，加入乾桂花作點綴，散發著迷人的花香。



桂花千層蛋糕將於4月28日起於網上開放原個蛋糕預訂 （HK$480／6吋；HK$750／9吋）， 5月1日起於供應件裝 （HK$75），並將於外賣平台Deliveroo戶戶送有售。

A-1 Bakery

A-1 Bakery以花系作主題，推出三款蛋糕，其中兩款蛋糕分別有12cm和15cm尺寸，適合大家庭和小家庭慶祝節日。由即日起至5月4日前預訂蛋糕即享85折優惠。

愛の樂章 - 雜莓忌廉蛋糕 HK$178／12cm；HK$248／15cm

棉花糖再加上福岡縣「甜王」士多啤梨及紅桑子醬，面層放上士多啤梨、黑莓及藍莓等雜莓，酸甜而不膩，彷如到訪日本，紓緩未能到日本旅遊的忐忑心情。

▲ （圖片由A-1 Bakery提供）

幸福盛放 - 白桃忌廉蛋糕 HK$178／12cm；HK$248／15cm

士多啤梨及藍莓覆蓋著日本大久保白桃粒及黑車厘子餡，口感清甜。蛋糕上的漸變白玫瑰高瑰脫俗，正好映襯母親的形象。

▲ （圖片由A-1 Bakery提供）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https：//bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩