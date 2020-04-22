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【問責官員大換班】民建聯出身徐英偉任民政事務局局長　未來繼續推行文化活動及體育活動

社會 13:00 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

43歲徐英偉出身自民建聯。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，本屆政府到了一半時間，國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊。

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任命聶德權為公務員事務局局長、徐英偉為民政事務局局長、曾國衞為政制及內地事務局局長、許正宇為財經事務及庫務局局長和薛永恒為創新及科技局局長，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技局局長職務和曾國衞的入境事務處處長職務。

其中43歲的徐英偉出身自民建聯，他表示自己的首要工作是同心抗疫，未來會繼續推行文化活動及體育活動，又指自己在勞福界接觸很多市民及工友，未來日子會繼續與團隊及過往的同事加強社區及各個持份者界別溝通合作，香港可以撐得過。

徐英偉出任民政事務局政治助理接近9年，2017年起出任勞工及福利局副局長。

【問責官員大換班】林鄭月娥：斬釘截鐵說任命與兩辦爭議無關　問責團隊用人唯才

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記者：郭詩詩、莫稼浩

民建聯 香港 徐英偉 民政事務局 勞工及福利局

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