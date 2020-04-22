【保護妻兒】美國Dirty Team醫生爸爸怕感染家人　暫住兩兒子後院樹屋自我隔離3星期

▲ 美國一位醫生爸爸工作後在家中的樹屋自我隔離。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國疫情尤其嚴峻，已逾82萬宗確診案例。美國有位醫生爸爸在急症室工作，需照顧新冠肺炎患者，加入Dirty Team的他擔心自己受感染，展開自我隔離的生活，可是他想念妻兒，決定住在家中後院的樹屋，可以一邊遠距離看著家人，一邊自我隔離。

據英國《每日郵報》報道，39歲Jason Barnes在美國德薩斯州的醫院（Christus Spohn Hospital Beeville and Christus Spohn Hospital South）的急症室工作，他在過去數個月在前線抗疫。Jaoson跟妻子Jenna育有兩兒子，分別為6歲及9歲，醫生爸爸擔心自己感染新冠肺炎病毒傳染給家人，選擇自我隔離。

醫生爸借用兒子樹屋隔離

Jason跟其他醫護同事工作後不敢回家，希望保護家人，他表示未有選擇到酒店自我隔離，因為想念家人，而且正好家中後院有一間樹屋可用來隔離。

樹屋本來是興建給兩兒子玩的，現時成為我的避疫基地。孩子十分掛念樹屋，但理解到現時借給爸爸用。兒子表示每天都想念我一次。

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遠距離看妻兒

Jason接受媒體訪問時介紹自己的樹屋，他至4月18日時，已在樹屋住了差不多3星期。樹屋雖小但五臟俱全，有冷氣機、床舖、簡陋臨時廁所，他將大量樽裝水及飲品搬上樹屋，亦有保冷箱放食物，不缺食物。

待在樹屋的Jason如有需要拿取其他生活用品，會向家人大叫。有時候他會在樹屋高處望著妻兒，又或走下樹屋，隔著後園的門叫喚及看看兒子，以解思念家人的情。他笑言幸好樹屋能接駁到家中的Wifi，可以使用電腦、手機上網。

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責任編輯︰王明芳