【疫巿優惠】富臨飯店推抗疫外賣午餐 150元歎米芝蓮美食老火湯 休閒 13:21 2020/04/22 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向 ▲ 逢周一供應的小菜是鮑汁鵝掌扣花菇(餐廳提供) 開業43年的米芝蓮餐廳富臨飯店，為對抗疫市，最新推出星級午市優惠套餐，每位只售$150，已包湯、小菜、飯及甜品，分量十足。 這午市套餐由周一至六供應，湯及小菜的款式更每天不同，真的日日食都不怕悶。 湯類就有節瓜蠔豉煲豬唐排湯、粉葛煲鯪魚湯、西洋菜南北杏陳腎煲唐排湯等等。 ▲ 周四供應的陳皮咕嚕肉，賣相精緻。(餐廳提供) 小菜則有鮑汁鵝掌扣花菇、燒汁焗牛尾、黑蒜梅菜蒸肉餅等等。 供應時間：周一至六中午12nn-3pm供應 查詢：2869 8282 記者：招美寶 相關文章 【飲食速報】Pret A Manger新推外賣餐食 149元二人套餐可選健康藜麥飯【內附連結】 今日 12:18 【飲食速報】Pret A Manger新推外賣餐食 149元二人套餐可選健康藜麥飯【內附連結】 【飲食速報】東海堂3款全新低脂蛋糕 減膽固醇含量 13:40 2020/04/03 【飲食速報】東海堂3款全新低脂蛋糕 減膽固醇含量 【疫市優惠】Mira Place推出激賞「送」優惠 消費滿$400有現金券回贈 17:06 2020/04/17 【疫市優惠】Mira Place推出激賞「送」優惠 消費滿$400有現金券回贈 著數優惠 疫情 餐廳 小菜 外賣 米芝蓮