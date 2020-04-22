【疫巿優惠】富臨飯店推抗疫外賣午餐　150元歎米芝蓮美食老火湯

▲ 逢周一供應的小菜是鮑汁鵝掌扣花菇(餐廳提供)

開業43年的米芝蓮餐廳富臨飯店，為對抗疫市，最新推出星級午市優惠套餐，每位只售$150，已包湯、小菜、飯及甜品，分量十足。

這午市套餐由周一至六供應，湯及小菜的款式更每天不同，真的日日食都不怕悶。

湯類就有節瓜蠔豉煲豬唐排湯、粉葛煲鯪魚湯、西洋菜南北杏陳腎煲唐排湯等等。

▲ 周四供應的陳皮咕嚕肉，賣相精緻。(餐廳提供)

小菜則有鮑汁鵝掌扣花菇、燒汁焗牛尾、黑蒜梅菜蒸肉餅等等。

供應時間：周一至六中午12nn-3pm供應

查詢：2869 8282

記者：招美寶