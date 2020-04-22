【問責官員大換班】許正宇出任財經事務及庫務局局長　以歌曲《香港心》形容自己心情

▲ 獲委任為財經事務及庫務局局長許正宇表示擔任新職位像回家一樣。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊，當中包括任命 許正宇為財經事務及庫務局局長。

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許正宇感謝行政長官林鄭月娥及 國務院 委任，將會為鞏固香港國際金融中心的地位出力。他表示自己擔任新職位像回家一樣，將會在香港作為集資中心的基礎上，進一步強化資產管理業務，以至用好聯繫內地及國際的特點，做好創新科技的金融科技同綠色金融的方向。



他又指，可用沙士期間一首歌曲《香港心》的歌詞形容自己的心情，表示這刻需要愛心、決心、堅忍、勇氣和鬥心，眾人同心做事。

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43歲的許正宇則畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）榮譽學士與碩士，他曾為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等。

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記者：郭詩詩