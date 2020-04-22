【疫情減壓】三鷹之森吉卜力美術館推出休館特別企劃　破例公開館內環境YouTube免費睇【內附連結】

▲ 東京三鷹之森吉卜力美術館在休館期間推出特別企劃，破例以虛擬導賞團方式公開館內環境。（影片截圖）

受新冠肺炎疫情影響，日本東京多個旅遊景點宣布暫時休園及開放，當中包括以日本動畫大師宮崎駿作品為主題的人氣三鷹之森吉卜力美術館。不過美術館最近在網上推出「休館中特別企劃」，以虛擬導賞團方式破例公開館內環境面貌，讓因疫情未能到此一遊的粉絲大飽眼福。

▲ 天井天花上的壁畫，有多部作品的可愛主角出現。（影片截圖）

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位於東京吉祥寺的三鷹之森吉卜力美術館，由2月尾起至今仍然臨時休館中，不少已事前預約的遊客亦要申請退票。近日美術館就決定於YouTube的「三鷹の森ジブリ美術館 GHIBLI MUSEUM, MITAKA 」官方頻道中，公開館內環境片段，並由吉卜力美術館職員擔任導賞員，帶觀眾深入館內每個角落。

▲ 在導賞片段中可看到不少大師的手稿。（影片截圖）

率先在4月14日推出的第1彈片段中，可看到美術館的接待處，天井天花上的壁畫非常宏偉，宮崎駿筆下的多位角色更出現在壁畫中，如《龍貓》的貓巴士、草子、次子兩姊妹，及《魔女宅急便》的琪琪等，非常可愛。

▲ 最新上載的第2段影片，是1樓常設展示室的環境。（影片截圖）

而第2條短片則是位於美術館1樓的常設展示室，會展出吉卜力動畫的原理、原始動畫片段及重現製作工作室的環境，更可看到歷年來吉卜力作品的原稿。

▲ 三鷹之森吉卜力美術館連休館告示也非常可愛。（官網圖片）

美術館說這次休館特別企劃，會不定期公開館內環境，宮崎駿動畫的粉絲千萬別錯過。

記者︰黃依情