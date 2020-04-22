廚刀斬前妻手深至見骨　保險經紀認傷人囚64個月

▲ 涉案被告饒崇正（41歲）今（22日）於高等法院被判囚5年4個月。（資料圖片）

41歲保險經紀稱因不滿前妻濫藥，受醉酒影響下，以廚刀斬傷妻子左手，傷口深至見骨，經紀早前承認有意圖而傷人罪，今（22日）於高等法院被判囚5年4個月。法官判刑時斥責被告因一時衝動，不但令前妻長期受身心痛楚，更令完整的家庭粉碎，對女兒的成長造成深遠影響。

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涉案被告饒崇正（41歲）早前承認1項有意圖而傷人罪，還押至今判刑。法官判刑時引述事主的創傷報告指，事主聲稱婚後經常受到被告的暴力襲擊，案發後患上創傷後遺症及抑鬱症，曾經有陌生人在街上代被告向女兒送禮物，事主即懷疑被告如何得知她們行蹤，並感到驚慌及擔心女兒安危。

法官續指，事主面上及左手均留有疤痕，尤其左手的疤痕可說是很難看，事主並因此不欲與外界接觸，而事主接受長時間的物理治療後，左手的康復程度亦沒多大進展，她服用精神藥物後亦出現記憶力衰退等副作用，夜間難以入眠。

法官又引述被告的背景報告指，被告聲稱因不滿前妻與損友一同吸毒而借酒消愁，案發時受酒醉影響，現已深感差愧和後悔，願意承擔法律後果。

法官判刑時指，被告無疑是惡毒地向一個曾經與他一起生活和育有女兒的前妻施襲，事主除左手被重創外，頭部等亦有多處傷痕，事主沒有因此失去性命屬不幸中的萬幸，但事主受到嚴重的身心傷害，甚至無法過正常生活。法官斥責被告因一時衝動，不但令前妻長期承擔身心痛楚，更令完整的家庭粉碎，對兩個女兒的成長有深遠影響。

無論如何，法官不認為被告是受酒精影響而犯案，因為被告一直清楚其行為的後果，即使被告是受酒精影響，這也是他自己的選擇，因此以判囚8年為起點，基於被告認罪而減刑至判囚5年4個月。

案情指，被告於2018年5月11日在沙田寓所內，以廚刀斬傷前妻的左手腕及面部等，以致其血流如注，左手腕更不控制地屈曲，被告向前妻強調「你一定要死」。被告其後又以硬物多次襲擊前妻的後腦，前妻失去意識後，被告自行報警。

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記者：楊詠渝