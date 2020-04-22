涉性侵15歲兼職女友　貨倉工人判監7年3個月

▲ 涉案被告陳永霑今（22日）於高等法院被判囚7年3個月。（資料圖片）

涉及性罪行案底纍纍的貨倉工人於網上結識15歲兼職女友（PTGF）後，與少女於時鐘酒店內約會，期間強行與少女發生性行為，更以過程中的錄音要脅少女「聽話」。工人早前經審訊後被裁定強姦及刑事恐嚇兩罪成，今（22日）於高等法院被判囚7年3個月。

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涉案被告陳永霑（38歲）早前經審訊後被裁定強姦及刑事恐嚇兩罪成，法官今判刑時指，被告有38次案底，其中13次屬與未成年少女非法性交、4次屬非禮案底。法官引述事主的創傷報告指，事主於案發後受到心理困擾，腦海中經常浮現遭被告侵犯的畫面。事主的自我形象低落，覺得自己不值得被尊重和愛，明顯今次的性創傷超越事主的承受能力。

法官判刑時指，雖然事主向被告自稱當時16歲，而實際上她僅15歲，從時鐘酒店的閉路電視片段和被告拍下的錄音可見，事主表現稚氣，相反被告作為1個38歲的成年人，人生經驗遠較事主豐富，被告明顯地利用這一點從事主身上取得好處。

法官續指雖然被告於過程中沒有使用暴力，但卻以不同手段達致強姦事主的目的，被告不但是個機會主義者，更是有預謀，被告於過程中沒有使用避孕套亦是重要的加刑因素。法官形容被告是性罪行的慣犯，決定就兩項控罪判以被告入獄7年3個月。

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記者：楊詠渝