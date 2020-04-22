【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】

▲ 留家抗疫的李蘊令豪宅曝光。

近日新冠肺炎肆虐，不少人也宅在家抗疫，於2015年下嫁內地金融才俊的李蘊，現時一家四口於廣州定居，她亦主力留在家照顧一對仔女。

近日李蘊不時於社交平台分享生活照，亦令其5,000呎內地獨立屋曝光，豪宅內除了有超高樓底的客廳及大型衣帽間外，她更於大型花園內打邊爐，豪宅更佈滿「打咭」位，留在家也不嫌悶。

前日（20日）靚媽李蘊於Instagram貼出於客廳做運動的照片，她更寫道：「哈哈哈哈～早晨！我本身諗住扮人哋跳芭蕾舞好唯美咁飛起，但後面隻腳點都伸唔直，啲筋太硬！算數吧啦，失敗，準備十點做運動啦。」

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▲ 超高樓底的客廳。（取自instagram）

從照片所見，李蘊家裡的客廳樓底至少有11呎高，十分開揚舒適。

▲ 傍晚時分，李蘊於花園影相「打咭」。（取自IG）

一家四口住5千呎獨立屋

從李蘊於Instagram分享的照片所見，其位於廣州的5,000呎獨立屋又大又靚，超高樓底客廳設有落地大玻璃，另外屋內更有寬敞的走廊。

▲ 李蘊於大花園打邊爐。（取自instagram）

另外李蘊家裡設有大型前後花園及露台，見她於花園打邊爐外，更周圍「打咭」影相，認真令人羨慕。而花園內更栽種名貴的羅漢松，甚具氣派。

▲ 家裡後園種有名貴的羅漢松。（取自IG）

對於女士來說扮靚是最重要，李蘊豪宅內設有超大衣帽間，其中一個衣櫃更專用來放置名牌包包。

▲ 屋內設有超大衣帽間。（取自instagram）

▲ 有專屬櫃子放置名牌手袋。（取自instagram）

另外李蘊閒時愛下廚，從照片所見其屋內廚房十分闊落。

▲ 李蘊愛下廚，家裡設有超大廚房。（取自instagram）

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今年28歲的李蘊家境普通，03年她憑著參加商場舉辦的歌唱比賽而被經理人發掘，其後以12歲之齡加入少女組合Cream踏足樂壇，至07年Cream解散，李蘊正式作獨立發展，之後她曾推出過唱片和拍攝電影。

於08年李蘊為應付會考暫停事業，惟放榜後她表示會考只有4分，其後更表示獲菲律賓布拉干省的比立勤國立大學取錄兼攻讀工商管理學士，惹來爭議。2010年李蘊加入書展寫真戰，先後推出過兩本寫真集。

至於感情路方面，2011年7月，李蘊被傳媒大爆跟比自己大15年的魔術師劉謙拍拖，最後兩人感情只維持11個月。

翌年李蘊被揭與任職銀行業的羅章冠拍拖，二人亦大方承認戀情，當時李蘊已聲稱視對方為結婚對象。

▲ 李蘊一家四口樂也融融。（取自instagram）

至2015年6月，李蘊跟羅章冠於廣州註冊成為合法夫妻，翌年5月16日，李蘊在香港產下一女羅紫晞，至18年8月誕下兒子羅明新，三年抱兩並湊成個「好」字，而李蘊也主要留家相夫教子。



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