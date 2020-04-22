【BB來了】楊怡宣布誕下女兒　新手媽媽：上天給予我們的禮物

▲ 恭喜楊怡和羅仲謙！

現年40歲的楊怡於2016年與羅仲謙結婚，2月時楊怡宣布跟羅仲謙造人成功，如今則公布喜訊。

楊怡剛剛於個人IG宣布誕下女兒，她寫道：

十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來説是無比幸福的🐣...... 急不及待想和大家分享......「這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中」。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足❤️在這裡謝謝所有家人朋友的關懷協助。



特別要鳴謝 @hongkongadventisthospital 方面無微不至的安排和護士們悉心的照顧，特別是Emily,Mandy,Heidi ,Zita和Iris....還有其他的護士們，你們的專業和無限的愛陪伴我們渡過了最重要的時刻🙏🏻❤️ 謝謝Guest Relations團隊Chi

Chi,Karena ,Jenny和你們的同事們，因為有你們，我們才能安心地迎接寶貝的來臨，感激🙏🏻❤️ 還有我們的主診醫生Dr. Louis Chan，謝謝你總給我們最專業最好的意見和幫忙，還有Jo 和麻醉科醫生Dr. Ho，你們減輕了我在生BB過程中的顧慮，感激大家的眷顧❤️ 即使未來充滿著未知之數，但我們一家堅信幸福總會眷顧每一個人，但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家❤️ P.S囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以叫小珍珠⚪️

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▲ 楊怡為羅仲謙誕下小珍珠。（楊怡IG圖片）

羅仲謙與楊怡拍《On Call 36小時》定情

羅仲謙與楊怡因拍攝TVB劇《On Call 36小時》而定情，據悉當年羅仲謙早對楊怡存有好感，拍劇開夜時，羅仲謙常借故問楊怡想吃甚麼宵夜，目的是可多陪伴對方。不過，羅仲謙當時的宵夜攻勢並未有成功奪得女神歡心。

羅仲謙曾於節目《娛樂大家》中自爆向楊怡的表白過程，憶述於寒冬「跳海」表白，縱然楊怡當時未有即時答應，但後來也被對方誠意感動，開展這段姊弟戀。

羅仲謙與楊怡於2016年結婚，而二人更於早前分享BB的超聲波圖片，有指楊怡的預產期為今年5月。

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▲ 羅仲謙看見小珍珠隨即父愛滿瀉。

楊卓娜將送禮予楊怡女兒

楊怡家姐楊卓娜早前指：「妹妹將進行開刀產B，但因為現在仍是疫情高峰，她也要等楊佁安排，跟足醫院指引才去探望。」她又謂已預備禮物送給姨甥女，並透露會送可以保值的東西：「好多朋友送衫仔給BB，加上又有贊助，我都想做一些小手工，現在仍未完成。」

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