【新冠肺炎】消防處指疫情對前線構成重大壓力　今年料招聘860名消防及救護員

▲ 消防處表示，新冠肺炎疫情對前線的消防及救護人員構成重大壓力。（經濟日報資料圖片）

消防處表示，去年年中持續至今的社會事件，對消防處的工作構成巨大挑戰 ，而今年的新冠肺炎疫情對前線的消防及救護人員構成重大的壓力，強調處方會克盡職守，履行職責；又指預計今年會招聘約860名消防和救護職系人員。

消防處今日（22日）發表2019年工作回顧，提及下半年本港發生連串社會事件，各區持續出現示威、遊行及集會活動，更經常出現暴力衝突、堵路、縱火等情況，不單嚴重阻礙本處的職務，甚至大大影響本處其他日常的滅火救援及緊急救護服務，而前線同事在這些聚眾活動現場執勤，更遇到不少前所未見的困難。

▲ 截至去年年底，消防處接獲1,929宗與聚眾活動有關的火警召喚。（經濟日報資料圖片）

處方指，社會事件對消防處的工作構成巨大挑戰，截至去年年底，共接獲1,929宗與聚眾活動有關的火警召喚，以及1,940宗緊急救護召喚；以單日計，火警召喚最多達252宗，緊急救護召喚則最多達148宗。在去年11月，有440宗火警召喚及7,539宗緊急救護召喚未能在規定或目標召達時間內到場處理；在個別日子，更只有52.7%的火警召喚及77.2%的緊急救護召喚達標，情況極不理想。

消防處指，2020年處方的工作仍會相當繁重和艱巨，尤其是社會事件至今尚未止息，而 新冠肺炎正在香港肆虐，具有高傳染性的病毒對一直站在抗疫工作最前線的消防及救護人員構成重大的壓力，強調消防處會團結一致，克盡職守，履行職責。

▲ 消防處預計今年會招聘約860名消防和救護職系人員。（經濟日報資料圖片）

處方續稱，今年會繼續招聘不同職系的人手，預計會招聘約860名消防和救護職系人員，其中165名為主任級，695名為員佐級，以填補職位空缺，亦會繼續進行全年招募消防隊長職系的工作，挑選合適人才適時填補職位空缺，確保服務不受影響。

此外，消防處去年接獲37,606宗火警召喚按年上升12.4%；當中三級或以上的火警有7宗，按年相同。較矚目的火警包括一宗於南丫島以南發生的運油輪火警，搜救行動歷時超過7天，由於肇事運油輪發生爆炸後冒出大量濃煙，加上船身傾側，處方人員需要在極端危險的情況下撲救火警，亦須結合高空拯救專隊及潛水組的專業救援技巧進行搜救行動，過程十分艱辛危險。

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記者：陳曉瑩