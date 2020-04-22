【親子食譜】抗疫在家享受親子入廚樂　媽媽推介零失敗水果果凍蛋糕【內附食譜】

▲ 莫莉媽媽推介零失敗水果果凍蛋糕，賣相吸引。（相片由「跟著莫莉過生活」提供）

手殘廚房又來喔，天氣真的好熱呀！所以做了果凍甜品，賣相好看又透心涼的水果果凍蛋糕，上層是荔枝味果凍混水果、下層是益力多，大家抗疫在家可以和小朋友一起做。

材料：

羅拔臣荔枝味啫喱粉 2盒

羅拔臣魚膠粉 1盒

新鮮水果或罐頭水果

益力多 4枝（不用益力多，可用牛奶、煉奶、椰汁等代替）

做法：

Step 1. 荔枝味啫喱粉2盒，混入2湯匙魚膠粉。

Step 2. 用2碗熱水將啫喱粉和魚膠粉攪溶、放涼。

Step 3. 將粒狀水果放入圓型器皿（我用的是做蛋糕不鏽鋼模）。

Step 4. 加入已放涼的荔枝味啫喱粉、倒7-8分滿，放雪櫃雪2-3小時。

Step 5. 魚膠粉2湯匙加少量熱水攪溶、加入4枝益力多（tips: 益力多放至室溫，凍益力多會凝固魚膠粉）。

Step 6. 從雪櫃取出已凝固的水果啫喱, 不要脫模。

Step 7. 將已混入魚膠粉的益力多倒入水果啫喱器皿內。

Step 8. 放雪櫃雪最少5小時，查看有否凝固、或直接雪過夜。

Step 9. 確保凝固後可取出脫模，完成。

以上份量是我隨性調校，其實沒有硬性一定要跟，總之就是用魚膠粉把荔枝角味啫喱粉和益力多凝固就成，像做啫喱糖的做法就可。

突然感觸，不經不覺，抗疫的日子，我們一起由冬天走到夏天。無論日子怎樣，也希望大家能好好的過，一定要保重。

文章獲跟著莫莉過生活授權轉載

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