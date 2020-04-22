珀麗灣客運擬取消中環通宵線　居民反對要求撤回

▲ 珀麗灣居民反對珀麗灣客運擬取消機場線和中環通宵線。（馮漢柱攝）

馬灣珀麗灣的唯一公共交通營辦商珀麗灣客運（珀客），近日擬取消機場線和中環通宵線。後來珀客在居民反對下讓步，提出機場線只保留早上及黃昏繁忙時段各6班車，通宵中環線維持取消決定。

珀客削班引起居民不滿，珀麗灣業主委員會今日（22日）召開記者會，抗議珀客母公司新鴻基地產並無遵守賣樓承諾，要求承諾保留更多班次，和承諾於疫情後回復正常班次。

▲ 珀麗灣居民鐘女士。（馮漢柱攝）

居住於珀麗灣16年的鐘女士在港島區從事護士工作，平日她會乘中環通宵線上午6時的尾班船到中環轉車上班，放工後乘凌晨0時的首班船回家。

然而，如珀客落實削班後，她就要搭乘凌晨5時半的通宵車到青衣，跑到港鐵站，搭乘港鐵到香港站，再行到小巴站轉車到醫院。

鐘女士指，自己當初會購入柏麗灣單位，原因之一是發展商承諾會提供到中環的客船，對於發展商企圖取消通宵船，她感到工作上有很大壓力，亦感到憤怒。

柏麗灣業委會主席鄧紹榮則指，發展商的做法離譜，亦譴責運輸署在決策過程中並無諮詢居民。

▲ 珀麗灣業委會主席鄧绍榮。（馮漢柱攝）

業委會和當區區議員譚凱邦向發展商提出4項訴求，包括：要求帕客在5月1日續牌時，清楚區分疫情時間表及正常時間表、機場線在疫情期間，非繁忙時間需保留部分班次、中環通宵線在疫情期間保留00:00至01:30和06:00至06:30的班次、及保留公共交通工具收取現金的安排。

業委會又指，如帕客一意孤行，業委會或會採取法律行動。

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記者：陳梓蔚

