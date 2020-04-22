【限聚令】美容院、遊戲機中心再關閉14天　業界：要求港府加強資助及局部復工

▲ 在旺角的一間遊戲機中心貼出「我要就業」的訴求。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情緩和，不過政府昨日（21日）宣布，避免疫情反彈，延長美容院、遊戲機中心等11類處所暫停營業的措施兩星期至5月7日，引起多個業界不滿，批評「手停口停」，其中香港美容業總會創會主席葉世雄今日（22日）於港台節目《千禧年代》指，防疫抗疫基金的資助不足，亦希望政府能讓美容業局部復工。

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葉世雄指出美容業主要開支為舖租和工資，員在防疫抗疫基金按店舖規模發放津貼小型店可獲30,000萬元，直言「舖租都唔夠交」，是次再延長停業14天，希望政府能加強資助，他更希望政府讓業界復工，建議可局部復工，他舉例可以批准恢復一些不高危的美容服務例如減肥：

有些專家覺得做臉的美容不安全，可以戴口罩做其他服務，不一定要做面部的美容，可以減低風險。

他又指出由於美容業界提供套票服務予顧客，如果可以局部復工，顧客可以先使用未有的套票，之後才可逐漸恢復正常。

被問到究竟有多少間美容院倒閉，他坦白手上未有數據，因業界停工無法聯繫，相信復工當天才能得知，他強調即使美容院能夠支撐到復工，不代表可等待到獲發資助的一天，因此希望政府能加快發放資助的速度。

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責任編輯：伍瑋瑋