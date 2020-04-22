【留家睇戲】「狼人」HBO新片揭美國公校醜聞　Hugh Jackman演腐敗教育家展演技

▲ 曉治積曼和Allison Janney在HBO電影《Bad Education》，合演挪用公款的長島校區高層管理人員。（劇照）

留家抗疫，除了煲劇外，HBO也將有矚目新片推出。「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）在真人真事改編電影《Bad Education》飾演一位管理學校區方面成績卓越的教育行政人員，後來一名高中學生追查之下，揭發他原來一直挪用公款買靚西裝揸名車，最後鋃鐺入獄。

▲ 影片中的教育醜聞真有其事，曉治積曼飾演的Frank Tassone於04年就因盜竊罪而被捕。（劇照）

這宗學校醜聞呈現出體制的腐敗，貪婪的人性，同時彰顯學生不畏強權勇於尋求真相的勇氣。

現年51歲的澳洲男星曉治積曼，雖然在其演藝生涯之中，以動作特技片《變種特攻》（X-Men）系列中的「狼人」最為人熟悉，但其實他的演技向來多元化。

今回他在改編自真人真事的新片《Bad Education》，就飾演過着雙面人生活的教育行政人員，角色的多重面貌和複雜心理，正好展現他日趨老練的演技。

▲ 學校區管理高層造假帪一事，始於一名女學生兼校報記者作出調查而揭發。（劇照）

電影取材自Robert Kolker在《New York Magazine》發表有關美國一宗受關注的教育醜聞的文章，講述Frank Tassone（曉治積曼飾），以及其負責學校財務的副手Pam Gluckin（Allison Janney飾），管理着全國首屈一指的長島校區，名牌大學入學率創新高，他也因此備受尊崇。

Frank道貌岸然，常搞家長讀書會，也願意和學生溝通。一天，Pam的家人不慎用了學校的信用卡來購買大量裝修材料，令她長久以來挪用公款的事被揭發，令校區的管理層大為震驚。

▲ 戲中Frank表面上是一位熱心的教育家，實則私生活荒唐。（劇照）

Frank為求保護校區聲譽，決定只辭退Pam而不報警，對外則宣稱她患上重病要提早退休。

與此同時，一名高中女生兼校報記者就對留意到學校管理層申請了巨額經費作大型新建設，但校內辦公室有不少地方天花漏水卻不去修理, 她因而起了疑心去追查學校的帪目。

學生追查學校假帳

女學生鍥而不捨的調查，踢爆了Frank原來一直以私人公司名義為學校提供服務，收取數以百萬計費用，難怪可買名牌西裝、駕駛名車，甚至做手術拉臉皮。

不單如此，Frank過往一直對人宣稱太太早逝，其實只是用作掩飾其未出櫃的同志身份。表面上熱心教育孩子的他，私底下卻過著雙面人的生活，人前人後兩個樣。

▲ 《Bad Education》以黑色喜劇風格講美國公立學校造假帳醜聞的事件。（劇照）

曉治積曼把這位04年因盜竊罪而被捕的教育行政人員演繹得有血有肉。戲中不乏可笑的場面之處，更凸顯出主角的可悲。

此片由美國新晉導演Cory Finley執導，編劇Mike Makowsky正是事件當中的學校的舊生，他用了黑色喜劇調子重塑這宗醜聞，凸出體制的腐敗的問題，同時彰顯了吹哨人無懼壓力揭露真相的勇氣。

《Bad Education》

播映日期及時間︰4月26日8am首播（與美國同步）、同日10pm重播

播映頻道︰HBO（Now TV 115台）、HBO GO（Now E）

撰文：胡慧雯