【退休無夏】前財務策劃師50歲前退休　謝紹榮：財務自由不等於發達

▲ 謝紹榮曾任股票及保險經紀，擁有15年認可財務策劃師資格，於2014年退休。（陳靜儀攝）

要達到65歲退休之齡才過人生下半場，看似遙遙無期，其實只要做好準備，絕對可以提早退休。70後前財務策劃師謝紹榮，撰寫了《食腦本食過世：退休策劃財務手冊》一書，教導如何規劃個人財務早日退休。

屬70後的謝紹榮仍屬壯年，卻已經屬於退休一族。他前半生於經濟金融行業打滾，1990年入讀香港大學經濟系，後來投身金融行業當股票經紀及保險業，2008年在安盛亞洲任職亞洲區投資管理總監，直至2014年退下火綫，過了5年多退休生活，現時還未到50歲。他在2017年起開始在《晴報》撰寫財經專欄，致力推廣財務教育。

財務自由不等於發達

一般人卻誤解，以為財務自由等同發達。他解釋：「財務自由指有足夠的被動收入以應付退休開支，過着自己喜愛的生活模式。這是一個與生活態度相對的概念，每個人的生活質素及成本也不同，最重要是活得自在，不用再營營役役。」

他續說：「我自己的被動收入來源，跟大部分人相若，都是靠出租樓宇和股票收益。即使已達到財務自由，不代表從此遊手好閒，只是我們在選擇未來人生方向時，擁有更大自由度。」

▲ 書中除了有理論外，更詳細教導讀者如何透過50/50法則計算退休所需要的資金，相當實用。（陳靜儀攝）

退休理財必要審時度勢

要到達財務自由並退休，他給大家一個重要的理財貼士，就是擁有良好的「習慣、知識、判斷力」。習慣是指養成量入為出、先儲後花的良好習慣，以及要改善心理質素和克服認知盲點的投資習慣。知識是要對金融市場、產品、宏觀經濟發展及規則等有相關認識，切忌一知半解或流於表面，須做足功課。

最後的判斷力則是最難掌握，要學懂審時度勢，主要靠經驗累積。謝紹榮笑說：「我的投資心得就是『收息要識時務』，長短綫投資也要看清大局。要看得長遠、有耐性，作為實力穩健的投資者，要有持貨能力兼輸得起，而並非僅用高賣低買的技巧。」

▲ 謝為慈善團體柔靜太極拳研藝社義賣著作，簡接回饋社會。（相片來源：受訪者提供）

置業為實質資產

謝紹榮補充，踏入中年準備退休，最簡單直接的方法還是買樓。香港是一個很適合投資房地產的市場，比較股票、基金等投資產品，只有房地產是最理想的核心資產，具有可出租、自住及投資的條件。他以一位朋友作例子：「他於90年代因工作搬到上海定居而置業，後來回到香港再次買樓。他並非為了炒賣，而是生活實質需要才買入，選的也只是500多呎普通樓而非豪宅，最後也因為這樣而達到財務自由。」

疫市下投資策略

面對現時全球疫情及金融危機，想退休好像雪上加霜，謝紹榮表示必要有一筆相等於一年年薪現金作為應急款項。他亦建議在亂世投資，應更加着重分散風險，資產配置要重新分配，或作出離岸投資安排。未退休者，不妨趁現時社會及經濟大洗牌，走出舒適圈，運用專長創業，甚至成為斜槓族（Slash），不能僅以同一技能「食老本」。

▲ 謝紹榮退休後於2014年進修讀環球政治經濟碩士，2016年畢業。（相片來源：受訪者提供）

退休後發展個人興趣

謝紹榮指出，香港人在退休理財方面有很多誤解。對他來說，退休是指「不用再幹自己不喜歡的事情，而不是從此不工作」，就當是切換工作性質，不需要為口奔馳，純粹為興趣出發，可以做自己喜歡的事情。但他不主張只過着終日吃喝玩樂、遊山玩水的生活，反而要將精力及時間放在有意義的事上過日子，如做義工、上興趣班等，甚至再就業。沒有了財務壓力，退休才是發展個人志願及興趣的最佳時機。

▲ 他定期在慈山寺及本地寺廟當義工，香港寺廟做義工，探訪僧侶。（相片來源：受訪者提供）

記者：張頌婷