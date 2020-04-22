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【口罩供應】香港口罩貨源逐漸穩定　莎莎宣布下調6款口罩價格【內附價格詳情】

精明消費 15:02 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

（圖片來源：莎莎Facebook）

莎莎今日（22日）在Facebook表示目前入口口罩供應回復穩定，而香港也正式生產本地口罩，因此莎莎經已下調部份口罩至更相宜的價錢，所有口罩產品及價格如下：

V Care Mask 專業掛耳式三層口罩50片裝　售價：$238／盒

（圖片來源：莎莎Facebook）

MORDIKA 成人口罩50片裝　售價：$198／盒

（圖片來源：莎莎Facebook）

康之源 三層式口罩（女士／兒童）50片裝　售價：$198／盒

（圖片來源：莎莎Facebook）

舒放SHUFANG 口罩過濾片40片裝　售價：$118／盒

（圖片來源：莎莎Facebook）

舒放SHUFANG 可重用口罩2個裝　售價：$29／包

（圖片來源：莎莎Facebook）

越南製Perfetta成人口罩50片裝（白色）　售價：$268／盒 

（圖片來源：莎莎Facebook）

越南製Perfetta女士小顏／中童口罩50片裝（白色）　售價：$268／盒 

（圖片來源：莎莎Facebook）

PERFETTA ULTRA 成人口罩35個裝（藍色）　售價：$268／盒

（圖片來源：莎莎Facebook）

莎莎指，以上產品不設派籌，不設限購，貨品有限，先到先得，售完即止。此外，莎莎VIP會員專享所有口罩95折優惠。

4月22日口罩供應資訊，即睇【下一頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

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