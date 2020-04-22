安守家中 但「它」悄悄流走?

在這非常時期，當大家只專注家中物資存量是否足夠時，你有否留意到自己體內骨質已在悄悄流失？平時適當的步行和運動，有助強健骨骼、肌肉和關節，但現時人人不敢出門，運動量大減，更減少了接觸陽光，其實這些都對我們的骨骼影響甚大。

內文：

兩個月過去，大多數香港人都宅在家中，活動空間不足，除了令肌肉和肌力都不斷下降，還會為身體造成甚麼問題？

運動量減和缺乏日曬 危機不容忽視

若人體的骨骼缺少了站立及行走給予的壓力，體內的鈣質會慢慢流失，加上足不出戶，日曬大減，同時降低了人體維他命D（又稱陽光維他命）的形成，令鈣質流失更加嚴重。久而久之，骨骼逐漸變得脆弱，進而出現骨質疏鬆的危機。

有指30歲是人體骨質密度的高峰點，而中老年人本身骨質密度隨年齡增加而減少，骨骼結構變得脆弱，長時間困在家中不活動更不利於骨骼、關節和肌肉健康，增加患骨質疏鬆的風險。

若想骨質正常增長，並預防骨質流失，攝取足夠的鈣質和維他命D，再配合適度運動，乃理想的做法。

守護骨骼三步曲 鎖緊骨質減流失

維持強健骨骼，延緩骨質流失，無論男女都可以參考以下的護骨貼士：



適當及適量運動

適當的負重運動對維持骨骼健康十分重要，因為人體的骨骼需要有相當壓力刺激才能延緩骨質流失，故即使安守家中期間，亦要維持每周3次，每次30分鐘以上的家居負重運動，這簡單如原地踏步或單腳站立亦有助長者更加健壯，並更能活動自如而減少跌倒的機會。

均衡飲食及適量曬太陽

想擁有強健骨骼，身體必須有足夠的鈣質和維他命D是常識吧。可惜香港成年人每天平均只從食物中攝取低於500毫克的鈣質，再加上家中若光照不足，應注意補充維他命D 以免影響腸道對鈣的吸收，令鈣質流失。所以這段期間亦應確保自己每天攝取1000至1200毫克鈣質，而中老年人每天吸收800國際單位（IU）維他命D，可幫助維持肌肉強度之餘，更有助減低跌倒風險。

鎂鋅銅錳鎖實骨質

補充鎂、鋅、銅、錳這些微量元素，有助骨膠原及軟骨的合成，幫助建構完整及強健骨骼。此外，更年期的女性由於體內雌激數減少，加速骨質流失，而鎂、鋅、銅、錳有助鎖實骨質，延緩流失速度，有助減低骨質疏鬆的風險，對年長的女性尤其重要。

在這非常時期，大家在提升免疫力之同時，別忘了維護你骨骼的健康！

網址﹕https://www.caltrate.com.hk/products/caltrate-adult50

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（特約）