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【香蕉保鮮】香蕉熟得太快　地捫官網教3招延長保存時間

健康 19:26 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

地捫官網教大家用3招延長香蕉保存時間，避免熟得太快。　

天氣炎熱，水果買回家後特別快熟透。不想香蕉熟得太快？地捫官網教大家用3招延長香蕉保存時間。地捫於其facebook專頁「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」表示，香蕉的成熟程度可分7個階段，各階段都有不同的食用功效。地捫教大家3個保存香蕉的最佳方法，以致可吃到不同成熟程度的香蕉。

延長保存期的3個方法

1.用繩子掛起香蕉

  • 方法：用繩子簡單綁在香蕉根部，然後掛起來。
  • 原因：香蕉平放在檯面時，放在下面的香蕉會長時間受壓迫，此方法可減少此情況出現，有助延長香蕉保存期。

2.每條香蕉分開放

  • 方法：香蕉買回來後，逐條分開。
  • 原因：香蕉的莖部連接在一起時，較熟的香蕉產生化學作用，互相影響成熟程度。把香蕉逐條分開，可以避免此情況出現，延長保存期。

3.用保鮮紙包裹香蕉根莖部

  • 方法：用保鮮紙包裹香蕉的根莖，可減少乙烯的產生，有助減慢香蕉成熟速度。
  • 原因：香蕉會釋放乙烯這種氣體，乙烯愈多，香蕉的成熟速度愈快。

地捫早前表示，不論是青色、黃色還是帶有啡點的香蕉，都可以進食，並且有不同功效。想知道更多，請看：【香蕉成熟時】地捫官網教生熟香蕉功效　全熟香蕉可延緩衰老

更多有關香蕉的營養價值，請看：

【4大蕉類】地捫官網教分牛奶蕉與皇帝蕉　解構營養價值：大蕉澱粉質糖分較高【香蕉+大蕉+牛奶蕉+皇帝蕉】

【大蕉VS香蕉】大蕉香蕉營養大比拼　營養師：有助減低患大腸癌風險【附詳細清單】

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責任編輯：羅嘉欣

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