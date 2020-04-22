【新冠肺炎】食衞局：中醫診所擬推新冠肺炎復康服務　最快4月推出

▲ 醫管局計劃在全港18區部分中醫診所推出試驗計劃，最快4月推出。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未緩和，至今已有逾半確診者康復出院。食物及衞生局指，醫管局計劃在全港18區部分中醫診所推出試驗計劃，試行為新冠肺炎康復者提供復康方案，最快4月推出。

食物及衞生局局長陳肇始書面答覆立法會議員陳恒鑌議員時表示，衞生署一直與中醫師、各中醫師團體、本地3間大學的中醫學院及非政府機構轄下的中醫診所保持聯繫，於過去3個多月因應最新情況多次致函全港中醫師，提供疫情相關的最新資訊，包括衞生防護中心建議的懷疑個案定義和處理。

陳肇始指，醫管局經過諮詢專家意見後，計劃在部分18區中醫診所試行為新冠肺炎出院病人提供復康方案，現已積極與持份者商討有關細節，並期望於4月份盡快推出計劃，局方期望業界能鼓勵相關中醫機構和中醫師更積極支持和踴躍參與，讓中醫參與抗疫治療能發揮更積極作用。

不過，陳肇始稱，現時疫情的發展和變化非常快，醫管局臨床傳染病治療專責小組為病人擬定治療方案，相關的醫院亦加緊配合處理應變工作，若現階段讓中醫師參與住院治療，除了中醫和西醫需要作詳細討論及協調外，還需了解中西藥的相互作用、用藥的安全性等，在目前各方條件限制下，接受隔離的病人的治療方案仍由西醫專責小組為主，因此局方認為現時並不是適當時機改變現行的治療方案和安排。

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記者：陳曉瑩