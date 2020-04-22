【十八年後的終極告白】「棺材哥」現實是愛妻暖男　何啟南努力賺錢令太太享福

▲ 何啟南努力賺錢養家。

《十八年後的終極告白》本周播出，網民反應正面。劇中陳山聰演阿一，跟何啟南演的黑幫棺材哥（齊哥），在第1集擂台騷肌，十分吸晴。第2集何啟南「反派王」本色再現，在酒吧大打出手。入行已34年的何啟南，雖然演盡壞人，現實中卻是愛妻暖男。

何啟南在TVB拍過不少劇集，如《心戰》演暴力心魔、《梟雄》的「楊鐵頭」、《迷》Dee哥等，因而曾被《Sunday好戲王》封為「反派王」，近年在《愛‧回家之開心速遞》演癡情迷戀Helen的阿John，獲不少劇迷讚賞。

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▲ （《十八年後的終極告白》劇照）

何啟南因貪玩入行

何啟南實入行其實已有34年，1985年，當時20多歲時的他被發掘拍電影，曾在電影《操行0分》當男主角，又在《雞同鴨講》與一代笑匠許冠文合作。惟何啟南當時因感演員工收入不穩定，在家人支持下到英國修讀電影文憑。

他曾接受TOPick訪問憶述： 「入行只是貪玩，但如想做下去就要充實自己。我夢想是做導演，當時家庭可供我去讀書。在倫敦讀了兩年，學製作、燈光、剪片等，是人生中很難忘的經歷。」

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▲ 何啟南於《開心速遞》中與「細龍太」陳偉琪偷情。

何啟南不抗拒演反派

回港後，何啟南做了電影製片一段時期，輾轉經朋友介紹入了無綫做藝員，一做至今。期間何啟南曾一度轉行，轉做保險、賣二手車，但做生意始終不是自己強項，最後發現對演戲最有熱誠，故認定演員是終身職業。

不擅長溝通的他在無綫多年，何啟南自謙未有資格做『反派王』，自覺很多前輩演得好，但一套戲沒壞人便不能突出好人，故不抗拒演反派。

現實何啟南卻是顧家男人。3年前經朋友介紹認識了當空姐的女友，便認定是結婚對象，二人去年結婚。

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▲ 何啟南與太太甜蜜又幸福。

愛妻號何啟南努力養家

何啟南曾指自己26歲結過一次婚，但當時年輕未定性，家人都有反對，最終婚姻維持了五年便離婚，但現在人成熟了，想法不同，在婚姻上會更花時間陪太太。何啟南自言跟太太都不喜歡張揚，去年拍完《平安谷》便跟排期簽紙，後飛到布拉格和羅馬玩了10天，自己任攝影師拍照當作蜜月旅行，回來跟家人吃餐飯，十分簡單。

結婚一周年，何啟南早前還跟太太到馬爾代夫度假慶祝，絕對是愛妻號。婚後何啟南和太太仍跟家人同住，暫未有置業打算。「幸好家裡有地方，太太也不介意。我也想買樓，但現時樓價太貴，自己要更努力賺錢，希望將來可置業。」

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