【問責官員大換班】65歲生日正日被免職 楊偉雄：樂意離任無怨無悔

▲ 創新及科技局局長楊偉雄將離任，發聲明對行政長官決定表示尊重。（經濟日報資料圖片）

港府問責官員大調動，創新及科技局局長楊偉雄將離任，由機電工程署署長薛永恒接替。創科局局長楊偉雄今發表聲明，指對行政長官決定表示尊重，並樂意離任，又對加入問責團隊，出任創新及科技局局長，感到無怨無悔。

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聲明又稱，在任期間致力推動創科發展，力求突破，於團隊共同努力下，促成港深合作發展落馬洲河套地區港深創新及科技園及科研資金「過河」，亦喜見香港創科生態環境明顯有所改善。

楊偉雄提到自己今日剛滿65歲，離任後展開人生新一頁，會繼續為香港以至國家的創科發展貢獻力量，同時又感謝在任期間同事、業界持份者及傳媒朋友的支持。

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責任編輯：陳正怡