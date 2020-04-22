【問責官員大換班】許正宇接任財庫局局長　劉怡翔：萬事都有定期

▲ 財庫局長劉怡翔指加入政府40年服務市民，是最感光榮的事。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早公布，財經事務及庫務局局長劉怡翔離任，並由金融發展局行政總監許正宇接任。財經事務及庫務局局長劉怡翔發表離任聲明指加入政府40年服務市民，是最感光榮的事，形容「萬事都有定期」，以70歲之齡離任是難忘的里程碑，又祝願接任人一切順利，為財經事務及庫務局帶來新氣象。

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財經事務及庫務局局長劉怡翔發表離任聲明，指自己於1979年加入香港政府，及後曾於金管局及香港按揭證券有限公司出任不同崗位，至2014年任財經事務及庫務局副局長，17年擢升為局長，形容40年以來一直有機會服務市民是最感光榮的事：

萬事都有定期，而我在年屆七十之齡離任，是難忘的里程碑。

他又指，可於任內推動財庫局不同政策發展，有賴行政長官、財政司司長、問責團隊同僚、金融監管機構、公務員同事，特別是局內隊友及立法會、市場許多人士的支持和幫助。

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劉怡翔補充，行政長官已選擇接任人選，祝願接任人許正宇一切順利，為財庫局帶來新氣象，又相信局內的同事會同樣支持其的工作。

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責任編輯：陳正怡