建制派支持財政預算案撥款　民主派議員反對

▲ 立法會大會今日（22日）恢復二讀辯論《撥款條例草案》，多名建制派議員發言時表示支持通過預算案撥款。（梁偉榮攝）

立法會大會今日（22日）恢復二讀辯論《撥款條例草案》，多名建制派議員發言時表示支持通過預算案撥款，民建聯主席李慧琼說，財政預算案有回應民意，但反修例風波是一面反映社會深層次矛盾的鏡，認為預算案未有觸及化解深層次矛盾，政府推出兩輪防疫抗疫基金不少市民仍未能受惠，促請政府設立失業援助金，現時失業嚴峻的情況。

民建聯梁志祥表示，目前經濟嚴峻，當局向合資格市民派發一萬元是穩民心的做法，立法會應該急市民所急，他批評民主派議員以警隊預算等政治理由反對預算案，將令派錢計劃變得遙遙無期，呼籲他們不要與民為敵。

民主派方面，公民黨黨魁楊岳橋表明反對預算案撥款，他表示官場出現大海嘯，但需要為過去一年事件負責的保安局局長李家超，仍安坐在會議廳官員席。楊岳橋提到港澳辦日前發稿，指控郭榮鏗涉嫌干犯公職人員行為失當，質疑反對預算案和提出修訂的議員，會否被指違反誓詞，強調立法會議員的投票取向屬立法會內部事務，不用任何機構或個人指手畫腳，批評有人大放厥辭。

街工梁耀忠就說，不能形容預算案無作用，因有市民視全民派發的一萬元為救命錢，對市民來說是「及時雨」，但認為政府在預算案將派發一萬元的計劃與警隊撥款綑綁，是強迫議員通過不公義的預算案。

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記者：莫稼浩