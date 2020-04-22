【問責官員大換班】劉江華被免去民政事務局長職務　發聲明指現時離任是適當時候

▲ 劉江華稱現時離任是適當時候。（經濟日報資料圖片）

國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊，當中包括民政事務局局長劉江華獲免去職務，由出身自民建聯的徐英偉接任。劉江華發表聲明形容現時離任也是適當時候，讚揚徐英偉具備領導能力、為人積極正面，必會勝任新崗位。

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民政事務局局長劉江華發表聲明指，於2012年12月出任政制及內地事務局副局長，並於2015年任民政事務局局長的崗位，認為加入港府為問責官員，在不同範疇，服務香港市民，形容現時離任也是適當時候，又向行政長官、同僚以及政府內的同事致謝，同時感謝各持份者給予支持和鼓勵，推動各項政策範疇發展。

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劉江華又讚揚新任民政事務局局長徐英偉，更為年輕，具備領導能力、為人積極正面，必會勝任新崗位；又盼望香港能夠盡快戰勝疫情，往後大家可以齊心，振興香港。

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責任編輯：陳正怡