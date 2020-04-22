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張建宗視察文憑試考試場地　了解防疫措施

政治 15:05 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

張建宗到訪伊利沙伯中學視察試場準備情況，了解防疫措施。（資料圖片）

中學文憑試本星期五開考，政務司司長張建宗今日（22日）到訪伊利沙伯中學，視察文憑試場地的準備情況，了解在試場及考試安排上的各項防疫措施。張建宗表示，今屆文憑試將在疫情之下進行，可能對考生帶來壓力，他鼓勵考生以積極樂觀的態度應對考試，並提醒考生加強防疫意識，嚴格遵守考試安排，讓文憑試能在安全環境下完成。

張建宗呼籲，全港僱主能容許員工以彈性時間上班，分散早上7至8時繁忙時間的公共交通人流，讓考生能在開考前順利到達試場（多數科目於上午8時30分開考），尤其是文憑試4個核心科目（即大多數考生要應試）的考試日，即4月27至29日以及5月2日、4日和5日。 

張建宗強調，今屆文憑試共有超過50000名考生及2,1000名考務人員，試場約400個。政府會以考生及考務人員的健康為首要考慮，全力確保各個試場做好防疫工作。

張建宗到訪伊利沙伯中學視察試場準備情況，了解防疫措施。他得悉教育局早前已分發口罩給考生，亦已準備約20萬支酒精搓手液，在試場派給每位考生。

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責任編輯：莫稼浩

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