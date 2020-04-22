【口罩供應】理的口罩生產線逐步移至本港　5月4日起試產50片非獨立包裝口罩

▲ 理的口罩生產線逐步移至本港，5月4日起試產50片非獨立包裝口罩。

新冠肺炎疫情持續，市民仍然四出搶購口罩。本港口罩供應商之一「理的」牌口罩，今日（22日）於Facebook專頁透露，口罩生產將會逐步移到香港，預計將於2020年5月4日開始試產50片非獨立包裝口罩。

不過帖文提到，有關產品發售詳情，要待一切運作穩定後，再另行公佈，暫不接受預訂。

早前一田百貨在Facebook宣布，由4月21日至4月24日分別在eShop發售理的及韓國口罩套裝，購買詳情請看：【口罩供應】一田eShop售理的及韓國口罩套裝 4個步驟買KF94及中小童口罩

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責任編輯：陳珈希