  • 21°C
香港時間 : 2020422日 (週三) 16:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】理的口罩生產線逐步移至本港　5月4日起試產50片非獨立包裝口罩

精明消費 15:12 2020/04/22

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

理的口罩生產線逐步移至本港，5月4日起試產50片非獨立包裝口罩。

新冠肺炎疫情持續，市民仍然四出搶購口罩。本港口罩供應商之一「理的」牌口罩，今日（22日）於Facebook專頁透露，口罩生產將會逐步移到香港，預計將於2020年5月4日開始試產50片非獨立包裝口罩。

不過帖文提到，有關產品發售詳情，要待一切運作穩定後，再另行公佈，暫不接受預訂。

早前一田百貨在Facebook宣布，由4月21日至4月24日分別在eShop發售理的及韓國口罩套裝，購買詳情請看：【口罩供應】一田eShop售理的及韓國口罩套裝　4個步驟買KF94及中小童口罩

更多口罩開售消息，請看：

【4月22日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

【口罩供應】實惠發售第二批CareHK成人及兒童口罩　今午12時起登記抽籤購買【附登記網址】

【港產口罩供應】HKTVmall預售口罩200萬人申請　首輪3000名中籤幸運兒名單公布

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：陳珈希

口罩 健康問題 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
09:55 2020/04/21
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
10:34 2020/04/21
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港
16:34 2020/04/21
【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港