Fortnum & Mason母親節推$3,080巨型茶罐 全港僅3罐向母親致敬

正在為母親節送禮煩惱嗎?近年進駐本地的皇家御用品牌Fortnum & Mason,今年特別為母親們打造別出心裁的禮物籃,以茶葉作為主軸的禮物籃以花為元素,讓你自由組合朱古力、餅乾、果醬等,除滿足視覺,同時滿足媽媽們味覺享受。

Fortnum & Mason是英國逾300年老字號,兼皇家御用品牌,茶葉出品向來深得英國皇室歡心,而節日期間,該店特別推出兩款禮物籃,也是主打茶主題。該店建議大家以茶葉為主軸,配以玫瑰和紫羅蘭口味的濃滑朱古力、一瓶個人化的玫瑰香檳,及以法國薰衣草蜜糖,帶給母親節充滿花香的一個節日 。

▲ 「女皇的盛宴」禮物籃售$2,318 。(Fortum提供)

限量供應巨型茶葉罐

另外,該店同時打造了一份華禮版的皇牌送禮首選:「Mother of All Teas」,以高達1尺半、造型優美茶葉罐裝載達400個Fortnum’s的經典Royal Blend茶包,全港僅有3罐,非常獨特,且是限量供應。經典Royal Blend茶包以口感柔滑見稱,並遠於1902年由愛德華七世打造,茶包以創新的金字塔形設計,為茶葉提供寬敞的空間,足以容納整棵茶葉,有別於一般需要將茶葉切碎的茶包,有完美的風味和層次,「Mother of All Teas」售$3,080。

▲ 限量供應的 Mother of All Teas茶葉罐,全港僅有3罐。(Fortum提供)

若想簡單一點,可選擇售價較普及的「母親節茶葉」禮品,只售$218,該款茶混合精緻的玫瑰和佛手柑茶葉,帶有伯爵茶和玫瑰的芳香氣味,並會全年供應,讓各位母親年中無休隨時回味子女的心。

▲ 「母親節茶葉」禮品只售$218。(Fortnum提供)

撰文:Lily