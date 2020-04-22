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Fortnum & Mason母親節推$3,080巨型茶罐 全港僅3罐向母親致敬

休閒 16:17 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

限量供應的Mother of All Teas茶葉罐，全港僅有3罐。(Fortum提供)

正在為母親節送禮煩惱嗎？近年進駐本地的皇家御用品牌Fortnum & Mason，今年特別為母親們打造別出心裁的禮物籃，以茶葉作為主軸的禮物籃以花為元素，讓你自由組合朱古力、餅乾、果醬等，除滿足視覺，同時滿足媽媽們味覺享受。

Fortnum & Mason是英國逾300年老字號，兼皇家御用品牌，茶葉出品向來深得英國皇室歡心，而節日期間，該店特別推出兩款禮物籃，也是主打茶主題。該店建議大家以茶葉為主軸，配以玫瑰和紫羅蘭口味的濃滑朱古力、一瓶個人化的玫瑰香檳，及以法國薰衣草蜜糖，帶給母親節充滿花香的一個節日 。

「女皇的盛宴」禮物籃售$2,318 。(Fortum提供)

限量供應巨型茶葉罐

另外，該店同時打造了一份華禮版的皇牌送禮首選：「Mother of All Teas」，以高達1尺半、造型優美茶葉罐裝載達400個Fortnum’s的經典Royal Blend茶包，全港僅有3罐，非常獨特，且是限量供應。經典Royal Blend茶包以口感柔滑見稱，並遠於1902年由愛德華七世打造，茶包以創新的金字塔形設計，為茶葉提供寬敞的空間，足以容納整棵茶葉，有別於一般需要將茶葉切碎的茶包，有完美的風味和層次，「Mother of All Teas」售$3,080。

限量供應的 Mother of All Teas茶葉罐，全港僅有3罐。(Fortum提供)

若想簡單一點，可選擇售價較普及的「母親節茶葉」禮品，只售$218，該款茶混合精緻的玫瑰和佛手柑茶葉，帶有伯爵茶和玫瑰的芳香氣味，並會全年供應，讓各位母親年中無休隨時回味子女的心。

「母親節茶葉」禮品只售$218。(Fortnum提供)

撰文：Lily

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