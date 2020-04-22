欠債近4000萬未清還　邱德根女兒邱美琪被頒令破產  

▲ 已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪被法庭頒令邱美琪破產。（經濟日報資料圖片）

已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪，早前因欠下1間公司500萬美元（折約3923萬港元）遭呈請破產，高等法院早前進行破產聆訊後，法官今（22日）頒下判詞，正式頒令邱美琪破產。



呈請人為V Capital Limited，於2018年呈請邱美琪破產。法官於判詞中指，邱美琪曾向呈請人提出和解方案，當中包括提及會以1.7億元出售物業，清還按揭貸款後，餘額約逾5,000萬可用作歸還部份欠債，另從父親遺產中估計可獲多於8,000萬元等，有關款項可作還債用。



法官指呈請人並不接受有關建議，基於邱提及出售物業事宜，於超過1年時間均未有出售物業，而有關其就物業估價1.7億元亦成疑，加上就邱所指可從父親遺產中所獲分配部份遺產，一直沒有遺產價值的詳情及分配時間，邱只要求呈請人無限期等待。



法官於判詞中續指，邱一方曾回應已主動採取步驟於巿場出售物業，扣除按揭還款後，仍有足夠餘款歸還債務予呈請人，而邱亦無疑必定為其父親遺產受益人之一，至於何時獲分配遺產，只是時間問題。



法官於判詞中指，邱從沒有就還款定出時間表，亦沒有披露其擁有公司股權的財務狀況，擬出售物業的估價亦已過時，事實上巿場上亦沒有買家願以1.7億元買入其物業。法官指邱有15個月時間出售物業，並可將餘額作還債用，法官認為邱有合理時間出售物業，並可避免遭呈請破產。另外，邱稱給予呈請人權力就父親遺產事宜作查詢，法官同意呈請人所指此舉只會增加其負擔，故法官認為呈請人拒絕接納邱建議屬合理，並頒令邱破產。



邱美琪早前於破產聆訊中親自陳詞時曾指， 可從已故父親邱德根遺產中獲分十六分之一，加上出售物業後，扣除按揭貸款，便有能力支付欠債。邱並表示願意聽從法官提議，於短時間內盡力出售物業。

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記者：林育慧