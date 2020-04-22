【DSE2020】港鐵加強清晨列車服務　早上繁時加多30班車

▲ 港鐵加強列車班次，方便考生應考。（資料圖片）

DSE中學文憑試周五（24日）開考，港鐵宣布當日起加強清晨列車服務，方便考生前往試場應考。除機鐵及迪士尼綫外，各重鐵綫將分別提早於6時15分至6時30分起逐步加密班次，並視乎需要加派後備列車行走，預計每日早上繁忙時段最多可額外提供約30班列車服務。

輕鐵及港鐵巴士方面，部分行經學校區的路綫包括輕鐵 507、610、614P、615P 及 751 綫；以及港鐵巴士 K51 及 K73 綫亦會在考試日早上6時45分左右開始按實際客量需求加派車輛行走。

此外港鐵提升列車服務之餘，車站職員更化身「暖男暖女」，藝人方力申及商業電台DJ錄製特別車站廣播，傳送正能量鼓勵考生。有關廣播本月初已推出，車站及車廂資訊顯示屏亦會播出打氣信息為考生加油。港鐵祝願各位文憑試考生，一切順利。

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責任編輯：吳卓峰