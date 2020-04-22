【懷孕飲食】孕婦可否吃餅乾代替正餐？　營養師：一日不能多於一餐

▲ 有孕婦因吃餅乾能紓緩孕吐不適，故問營養師能否吃餅乾作正餐？（iStock圖片）

超市內人頭湧湧，突然一個男孩大喊卓諺，原來是卓諺的同班同學浩浩，我笑說︰「真醒目！戴上口罩也認得出朋友仔呢！」我與浩浩媽媽閒談幾句，說說孩子每日在家的活動近況。

浩浩媽媽問︰「你們買了很多食材呢！」

我答︰「我們今天打算自製薄餅及芋圓糖水。」

她十分驚訝︰「既可以玩，又可以吃，很不錯啊！我胃口不十分好，有時一些較濃的食物味道會容易想吐，所以近來都很少在家下廚。」

▲ 註冊營養師周詠苑說，若想餅乾作正餐，最好都配合一杯低脂牛奶、加鈣豆漿、或低脂乳酪，而且一日不宜多於一餐以餅乾作正餐，以免營養欠均衡。（iStock圖片）

孕吐令食慾大減

我悄悄望一望她那被購物車遮擋着微微隆起的肚子，幸好我也「醒目」地察覺她正懷有身孕，說道︰「噢！現在可恭喜你嗎？」

「謝謝！可以了，已四個月了。」她續說︰「早前經常出現孕吐，倒是吃點餅乾可紓緩不適，你看我買的幾乎統統都是餅乾。」

看到她的購物車裏有威化餅、梳打餅、麥芽酥，各有至少兩三包，我回應道︰「對！乾身的食物如餅乾、多士，有助紓緩想吐的感覺，尤其可選純味餅乾如克力架、瑪利餅、水餅、梳打餅、米餅等；相反太油膩的如曲奇餅、消化餅，容易令人感覺膩滯，或會有反效果。」

她突然大叫︰「對！我記得你是營養師！我想問…….」她吞吞吐吐說︰「雖然我也知道一定不好……，我偶爾可吃餅乾代替正餐嗎？」

吃餅乾宜配牛奶

我解釋說︰「懷孕期間，孕吐的感覺的確令人食慾大減，甚至整體熱量攝取不足，所以我們都鼓勵孕婦不妨選自己喜歡的食物；若想餅乾作正餐，最好都配合一杯低脂牛奶、加鈣豆漿、或低脂乳酪，而且一日不宜多於一餐以餅乾作正餐，以免營養欠均衡。」

我再補充︰「當然亦要留意選擇合適的餅乾……」

浩浩媽媽問︰「鹹餅乾會較甜餅乾為佳嗎？」

▲ 註冊營養師周詠苑指出，無論鹹味或甜味餅乾，都可能暗藏高脂陷阱，選購時必須留意包裝上的營養標籤。（iStock圖片）

餅乾雖然乾身，但無論鹹味或甜味餅乾，都可能暗藏高脂陷阱，因為餅乾的製作過程中會加入油份，令其質感鬆化並增添味道，所以愈鬆化的餅乾，如消化餅、威化餅等，當中的脂肪含量愈高。

另外，食品製造商大多會採用棕櫚油，因其成本較低之餘，亦可延長食品的保存期，可是卻增加了餅乾的飽和脂肪；同時，棕櫚油本身屬植物油，需經過氫化過程，令其由液體狀態轉化成固體，當中會產生反式脂肪，反式脂肪與飽和脂肪同屬壞脂肪。

餅乾暗藏高脂陷阱

選購餅乾時，我們可留意包裝上的營養標籤，根據食物安全中心指引，每100克食物中，若總脂肪高於20克屬高脂；若發現總脂肪超標，同時飽和脂肪佔總脂肪多於一半的話，這款餅乾只宜淺嘗，不宜多選，甚至代替正餐。

我提議︰「待疫情過後，可相約上我們家，讓兩個男孩子一起玩呢！」

浩浩媽媽興奮地說︰「好啊！浩浩也喜歡當小廚師呢！」

撰文：周詠苑（註冊營養師）